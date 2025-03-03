Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι δασμοί 25% στον Καναδά και στο Μεξικό θα τεθούν σε ισχύ αύριο Τρίτη.

Όπως είπε ο Τραμπ, Καναδάς και Μεξικό «δεν έχουν άλλο περιθώριο ελιγμών» για να αποφύγουν τους τελωνειακούς δασμούς.

«Δεν υπάρχει πλέον χώρος για ελιγμούς για το Μεξικό και τον Καναδά. Οι τελωνειακοί δασμοί είναι γεγονός. Θα τεθούν σε ισχύ αύριο», τόνισε μιλώντας στον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα τόνισε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο υπογραφής μιας συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με την Αργεντινή, αποκαλώντας τον πρόεδρο αυτής της λατινοαμερικάνικης χώρας, Χαβιέρ Μιλέι «σπουδαίο ηγέτη».

Στο 20% οι δασμοί για την Κίνα

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε σήμερα εκτελεστικό διάταγμα που αυξάνει σε 20% από 10% τους δασμούς σε κινεζικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ, επικρίνοντας το Πεκίνο ότι δεν κάνει αρκετά για να περιορίσει τη ροή φαιντανύλης στις ΗΠΑ.

Οι τελωνειακό δασμοί, που ανακοινώθηκαν αρχικά την 1η Φεβρουαρίου ως μέτρο για την καταπολέμηση της κρίσης των οπιοειδών στις ΗΠΑ, τίθενται πλέον σε ισχύ λόγω της «ανικανότητας» της Κίνας να «καταπολεμήσει τη ροή της φαιντανύλης που πλημμυρίζει τη χώρα μας», ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανάρτηση στο X.

Προανήγγειλε δασμούς από 2 Απριλίου στα αγροτικά προϊόντα

Εντωμεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ειδοποίησε τη Δευτέρα τους αγρότες της Αμερικής για επικείμενους δασμούς των ΗΠΑ σε «ξένα προϊόντα», λέγοντάς τους να ετοιμαστούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους εντός των ΗΠΑ.

"Προς τους σπουδαίους αγρότες των ΗΠΑ: Ετοιμαστείτε να αρχίσετε να φτιάχνετε πολλά αγροτικά προϊόντα που θα πωλούνται ΕΝΤΟΣ των ΗΠΑ. Οι δασμοί θα ισχύουν για ξένα προϊόντα στις 2 Απριλίου. Καλή διασκέδαση!" έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ο Τραμπ δεν αμφιταλαντεύεται για την επιβολή δασμών, έλεγε νωρίτερα ο σύμβουλος Εμπορίου του Λευκού Οίκου

Ο σύμβουλος Εμπορίου του Λευκού Οίκου Πίτερ Ναβάρο δήλωσε σήμερα ότι οι επιπτώσεις από τους δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις τιμές καταναλωτή εντός των ΗΠΑ θα είναι “μικρές και δευτερεύουσες” με δεδομένη τη συνύπαρξη σχεδίων απελευθέρωσης της βιομηχανίας, περιορισμού της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και επέκτασης της παραγωγής ενέργειας.

«Δεν βλέπω τον πρόεδρο να αμφιταλαντεύεται για τον οποιονδήποτε δασμό, επειδή γνωρίζει ότι για να φτάσουμε σε έναν κόσμο, στον οποίο, η Αμερική θα είναι δυνατή και ευημερούσα, με τους πραγματικούς μισθούς ν’ αυξάνονται, αλλά και να υπάρχουν δουλειές, αυτός είναι ο δρόμος που ο ίδιος έχει επιλέξει» δήλωσε ο Ναβάρο σε μία συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.

«Υπαρξιακή απειλή» για τον Καναδά οι δασμοί που εξήγγειλε ο Τραμπ, δηλώνει η Καναδή υπουργός Εξωτερικών

Οι τελωνειακό δασμοί που θέλει να επιβάλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε καναδικά προϊόντα αποτελούν «υπαρξιακή απειλή» για τον Καναδά, δήλωσε σήμερα η Καναδή υπουργός Εξωτερικών Μέλανι Ζολί.

«Γνωρίζουμε ότι αυτό αποτελεί μια υπαρξιακή απειλή για εμάς και χιλιάδες θέσεις εργασίας στον Καναδά βρίσκονται σε κίνδυνο», τόνισε η Ζολί, μετά από τις νέες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ότι οι δασμοί σε Καναδά και Μεξικό θα τεθούν σε ισχύ αύριο Τρίτη.

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ,Reuters,AFP

