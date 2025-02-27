Αυστρία: Σε συμφωνία για κυβερνητικό συνασπισμό κατέληξαν ÖVP, SPÖ και NEOS

Σε συμφωνία για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού κατέληξαν το Λαϊκό Κόμμα (ÖVP), το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPÖ) και οι φιλελεύθεροι NEOS, της Αυστρίας.

Σύμφωνα με την αυστριακή εφημερίδα «Der Standard», μέχρι στιγμής έχουν διαρρεύσει ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της συμφωνίας, ανάμεσά τους το ενδεχόμενο «πλήρους αναστολής» της οικογενειακής επανένωσης για τους πρόσφυγες, η αύξηση του προϋπολογισμού για την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και η απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων στα σχολεία.

Σχετικά με την κατανομή των υπουργείων, θα αναλάβουν από έξι το ÖVP και το SPÖ και δύο οι NEOS.

Ειδικά για τους NEOS, η συμφωνία θα πρέπει να περάσει το εσωκομματικό εμπόδιο, καθώς η συμμετοχή του κόμματος στην κυβέρνηση θα πρέπει να εγκριθεί τουλάχιστον από τα δύο τρίτα της συνέλευσης των μελών του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

