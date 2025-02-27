Ρωσία: Ένας νεκρός από επίθεση ουκρανικών drones στο Μπέλγκοροντ

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, στα σύνορα με την Ουκρανία, σε επίθεση ουκρανικών drones, σύμφωνα με τις αρχές.

«Κάτοικος της περιοχής σκοτώθηκε μετά τη ρίψη εκρηκτικού μηχανισμού από drone σε αυτοκίνητο» στην πόλη Γκράιβορον, έγραψε στο Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι κατέρριψε τη νύχτα συνολικά 19 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε όλη τη χώρα και πάνω από την προσαρτημένη χερσόνησο της Κριμαίας, τα τρία εκ των οποίων στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ.

Ρωσικά και ουκρανικά πλήγματα και στις δύο πλευρές των συνόρων προκαλούν συχνά θανάτους και τραυματισμούς.

Το Κίεβο ενέτεινε τις αεροπορικές του επιθέσεις κατά ρωσικών ενεργειακών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων τους τελευταίους μήνες, σε εκστρατεία που δηλώνει πως γίνεται σε απάντηση στους αδιάκοπους βομβαρδισμούς της Ρωσίας στις πόλεις του και στο ενεργειακό του δίκτυο από τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν εξάλλου σήμερα ότι κατέρριψαν 90 από τα 166 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύχτας.

Άλλα 72 drones «χάθηκαν», πρόσθεσαν οι ουκρανικές δυνάμεις, πιθανόν αναφερόμενες σε αντίμετρα ηλεκτρονικού πολέμου.

Παράλληλα ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας Ολεξάντρ Σίρσκι δήλωσε ότι συνεργάστηκε με τις ουκρανικές ταξιαρχίες που υπερασπίζονται το μέτωπο της Νοβοπάβλιβκα στην περιφέρεια του Ντονέτσκ εν μέσω εντατικοποίησης των ρωσικών επιθέσεων.

«Ο εχθρός διεξάγει έντονες επιθετικές ενέργειες στην περιοχή αυτή, προσπαθώντας να σπάσει τις άμυνες των στρατιωτών μας και να καταλάβει τρεις οικισμούς», ανέφερε ο Σίρσκι σε ανάρτησή του στο Facebook.

Η βελτιωμένη αλληλεπίδραση ανάμεσα στις στρατιωτικές μονάδες και η ανασυγκρότηση των στρατευμάτων βοήθησε να επιβραδυνθεί η ρωσική προέλαση στις πιο απειλούμενες περιοχές του μετώπου αυτού, πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

