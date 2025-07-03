Έρευνα: Πώς βλέπουν οι Γερμανοί την Ελλάδα

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε η πρώτη μεγάλη έρευνα για την εικόνα της Ελλάδας στη Γερμανία, με τη δημοσίευση και παρουσίασή της στην Αθήνα, στον χώρο «Έβδομος». Σχολιαστής της έρευνας είναι ο Ρόναλντ Μαϊνάρντους, ο οποίος αναδεικνύει τη χρησιμότητα των δημοσκοπήσεων ως εργαλείο κοινωνικής και πολιτικής αυτογνωσίας. «Οι δημοσκοπήσεις είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, καθορίζουν τις τάσεις και επηρεάζουν την κοινή γνώμη – ιδιαίτερα πριν από εκλογικές αναμετρήσεις», παρατηρεί ο ίδιος. Ωστόσο, τονίζει τον ξεχωριστό χαρακτήρα της παρούσας δημοσκόπησης, αφού πρόκειται για πρωτόγνωρη έρευνα που φωτίζει το πώς βλέπουν οι Γερμανοί την Ελλάδα.

Θετική εικόνα της Ελλάδας στη Γερμανία

Η έρευνα που πραγματοποίησε η Kapa Research βασίστηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 ατόμων απ' όλη τη Γερμανία και προκάλεσε το ενδιαφέρον πολιτικών, διπλωματών και ειδικών στις ελληνογερμανικές σχέσεις. Μέχρι σήμερα, η εικόνα της Γερμανίας στην Ελλάδα είχε διερευνηθεί πλήρως, αλλά όχι το αντίστροφο. «Αυτή η ασυμμετρία φτάνει στο τέλος της» διαπιστώνει ο σχολιαστής, καθώς η νέα μελέτη έρχεται να καλύψει αυτό το κενό.

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ξεκάθαρα: το 66% των Γερμανών έχει θετική ή πολύ θετική γνώμη για την Ελλάδα. Η Ελλάδα στο μυαλό του μέσου Γερμανού συνδέεται με διακοπές, ήλιο, καλό καιρό, ελληνική κουζίνα και φιλόξενους ανθρώπους – εικόνες βγαλμένες θαρρείς από τα διαφημιστικά φυλλάδια του ΕΟΤ. Αρνητικοί συνειρμοί όπως "κρίση", "φτώχεια" ή "χρεοκοπία" καταγράφονται σε ποσοστό μόλις 10%. Στη γερμανική συνείδηση, το Metaxa, το ούζο και η ρετσίνα υπερτερούν των οικονομικών δυσχερειών της προηγούμενης δεκαετίας.

Αφιλτράριστες μνήμες και προκλήσεις στις σχέσεις

Παρά την ξεκάθαρα θετική τάση στη γερμανική κοινή γνώμη, το παρελθόν εξακολουθεί να ρίχνει σκιές στη συλλογική μνήμη της ελληνικής κοινωνίας. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι Γερμανοί εμφανίζονται πιο θετικοί απέναντι στην Ελλάδα από ό,τι οι Έλληνες στη Γερμανία – μία «αντίστροφη ψυχολογία» που εξηγείται από ιστορικά τραύματα, όπως η ναζιστική κατοχή και τα αιτήματα πολεμικών αποζημιώσεων, αλλά και η διαχείριση της οικονομικής κρίσης από τη Γερμανία, που εξακολουθούν να τροφοδοτούν τις μνήμες των Ελλήνων.

Ελληνοτουρκικά και στάση του γερμανικού κοινού

Ένα σημαντικό σκέλος της έρευνας αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Παρότι υφίσταται εν μέρει κατανόηση για τις ελληνικές θέσεις, η πλειονότητα των ερωτηθέντων στη Γερμανία επιλέγει να διατηρεί ουδέτερη στάση στα ελληνοτουρκικά ζητήματα, συμβαδίζοντας σε μεγάλο βαθμό με τη διαχρονική στάση των γερμανικών κυβερνήσεων. Παρόλα αυτά, το 33% δηλώνει πως στηρίζει καθαρά την Ελλάδα, ενώ μόνο 14% εκφράζει προτίμηση για την Τουρκία.

Ο ρόλος της ελληνικής διασποράς στη Γερμανία

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στην πολυπληθή ελληνική διασπορά των περίπου 500.000 Ελλήνων στη Γερμανία. Η γερμανική κοινωνία τρέφει απολύτως θετική εικόνα για αυτούς, τους θεωρεί ενσωματωμένους και χαρακτηρίζει την κοινότητά τους «αόρατη μειονότητα». Παρόλα αυτά, πολιτικά η παρουσία τους παραμένει διακριτική – μια «χαμένη ευκαιρία», όπως διαφαίνεται από την έρευνα, αφού η πλειονότητα των Γερμανών εκφράζει επιθυμία για μεγαλύτερη πολιτική δραστηριοποίηση των Ελλήνων στη Γερμανία και για ενίσχυση του ρόλου τους στις διμερείς σχέσεις.

Η μελέτη φέρει τον τίτλο «Greece through German Eyes: Beyond Stereotypes in German-Greek Relations» και βασίζεται στη δημοσκόπηση που διενήργησε η Kapa Research τον Μάρτιο του 2024 για λογαριασμό του Ιδρύματος Friedrich Ebert (FES) στην Αθήνα, φωτίζοντας νέα δεδομένα στις σύγχρονες ελληνογερμανικές σχέσεις.

Πηγή: Deutsche Welle

