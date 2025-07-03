Ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε σήμερα το απόγευμα ένα αυτοκίνητο στη νότια είσοδο της Βηρυτού, μετέδωσε το λιβανέζικο ειδησεογραφικό πρακτορείο Ani, ενώ το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι «εξόντωσε» έναν άνδρα που εργαζόταν για λογαριασμό του Ιράν.

Σύμφωνα με το Ani, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε το όχημα στον αυτοκινητόδρομο Χαλντέ που οδηγεί στην πρωτεύουσα.

Στην ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι «εξόντωσε έναν τρομοκράτη που ήταν υπεύθυνος για λαθρεμπόριο όπλων και προετοίμαζε επιθέσεις» για λογαριασμό της Δύναμης Κοντς του Ιράν.

Η Δύναμη Κοντς είναι ο βραχίονας των Φρουρών της Επανάστασης που αναλαμβάνει επιχειρήσεις στο εξωτερικό.

