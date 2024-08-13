Μέτρα για την ενίσχυση της αντιτρομοκρατικής προστασίας της Αυστρίας δήλωσε ότι θα εισάγει ο καγκελάριος Karl Nehammer, με ανάρτησή του στο Χ.

Υπενθυμίζεται ότι οι αυστριακές αρχές συνέλαβαν τρεις υπόπτους που σχεδίαζαν τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Taylor Swift στη Βιέννη και είχαν στόχο «να σκοτώσουν όσους περισσότερους μπορούν». Οι τρεις συναυλίες της Αμερικανίδας ποπ τραγουδίστριας ακυρώθηκαν στη Βιέννη με πάρα πολλούς φανς να είναι ιδιαίτερα απογοητευμένοι.

Heute tagt der Nationale Sicherheitsrat. Ich lege diesem Gremium ein Maßnahmenpaket vor, um konsequent gegen terroristische Aktivitäten vorgehen zu können. https://t.co/Q639sTjp34 — Karl Nehammer (@karlnehammer) August 13, 2024

Στο πλαίσιο αυτό ο καγκελάριος Karl Nehammer, ένας συντηρητικός που επιδιώκει να επανεκλέγει τον επόμενο μήνα, υποστήριξε ότι η Αυστρία πρέπει να δώσει στις μυστικές υπηρεσίες της μεγαλύτερη εξουσιοδότηση για να αποκρυπτογραφεί μηνύματα.

Ο Nehammer ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει την πρόταση του για τα νέα μέτρα εθνικής ασφάλειάς αργότερα σήμερα.

Τα μέτρα αυτά αφορούν τα εξής:

αυστηρότερους κανόνες αναφορικά με το δικαίωμα συγκέντρωσης ομάδων που θεωρούνται εχθρικές προς τη δημοκρατία

αποριζοσπαστικοποίηση των εξτρεμιστών

διατάξεις για τη διευκόλυνση της υποχρεωτικής προφυλάκισης νεαρών υπόπτων για σοβαρά εγκλήματα

Να σημειωθεί ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η κύρια απειλή για το Αυστριακό Λαϊκό Κόμμα (OVP) του Nehammer είναι το ακροδεξιό Κόμμα Ελευθερίας, το οποίο ηγείται της κούρσας για τη νίκη στις βουλευτικές εκλογές της 29ης Σεπτεμβρίου.

