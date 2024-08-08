Αυστρία: Ο 19χρονος τζιχαντιστής - Ήθελε μακελειό στη συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη

Να σκοτώσει «όσο το δυνατόν περισσότερους» από όσους θα συγκεντρώνονταν γύρω από τον χώρο της συναυλίας της Αμερικανίδας ποπ-σταρ Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη, είτε παρασύροντάς τους με το αυτοκίνητό του είτε εξαπολύοντας επίθεση με μαχαίρι ή με εκρηκτικά, είχε ως στόχο ο 19χρονος τζιχαντιστής από τη Βόρεια Μακεδονία Μπεράν Α., όπως ομολόγησε ο ίδιος. Οι αρχές έχουν συλλάβει επίσης έναν 17χρονο με τουρκοκροατική καταγωγή και έναν 15χρονο με τουρκικές ρίζες.

Σύμφωνα με τον αυστριακό υπουργό Εσωτερικών Γκέρχαρντ Κάρνερ, ο 19χρονος, ο οποίος είναι κάτοχος και αυστριακού διαβατηρίου, έχει ομολογήσει ότι το σχέδιό του προέβλεπε επίθεση αυτοκτονίας έξω από το στάδιο «Ερνστ Χάπελ» είτε σήμερα είτε αύριο, όπου θα συγκεντρώνονταν περίπου 20.000 θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ χωρίς εισιτήριο για τη συναυλία της. Ο ίδιος ο Μπεράν Α. δεν είχε αγοράσει εισιτήριο.

Στο πλαίσιο της έρευνας των αυστριακών αρχών, κατασχέθηκαν από το διαμέρισμα του συλληφθέντος μαχαίρια, εκρηκτικά, πλαστά χαρτονομίσματα και ένας αστυνομικός «φάρος», τον οποίο είχε σκοπό να χρησιμοποιήσει προκειμένου να φθάσει στο στάδιο προσποιούμενος τον αστυνομικό, όπως είχε κάνει ο Άντερς Μπρέιβικ στη σφαγή της Ουτόγια, στη Νορβηγία. Ο 19χρονος κατασκεύαζε επίσης εκρηκτικό μηχανισμό με βασικό συστατικό την χημική ουσία ΤΑΤΡ. Όπως δήλωσε ο αυστριακός υπουργός Εσωτερικών, ο νεαρός τζιχαντιστής στις 25 Ιουλίου παραιτήθηκε από την εργασία του - σε ένα εργοστάσιο χαλυβουργίας, από όπου έκλεβε συστηματικά χημικά -, δηλώνοντας «έχω μεγάλα σχέδια». Στο ίδιο εργοστάσιο εργάζεται και ο πατέρας του. Στη συνέχεια ο ύποπτος άλλαξε την εμφάνισή του, προσαρμοζόμενος στο πρότυπο εμφάνισης των τζιχαντιστών του «Ισλαμικού Κράτους», ενώ το προηγούμενο διάστημα παρακολουθούσε προπαγανδιστικά «κηρύγματα» και βίντεο με οδηγίες για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους και οπτικό υλικό με τον 19χρονο να ορκίζεται πίστη στον σημερινό ηγέτη του «ΙΚ». Όπως μεταδίδει η αυστριακή εφημερίδα «Kurier», οι γείτονες του Μπεράν Α. είχαν εντοπίσει την αλλαγή στην εμφάνισή του. «Ήταν σαν σκηνή από το κελί του τρόμου», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας από αυτούς.

Η επίλεκτη αυστριακή αντιτρομοκρατική μονάδα Cobra συνέλαβε τον τζιχαντιστή έξω από το στάδιο «Ερνστ Χάπελ», όπου θα πραγματοποιούνταν οι συναυλίες και πάνω του βρήκαν υλικό του «ΙΚ». Αρχικά αρνήθηκε να μιλήσει, κατόπιν όμως περιέγραψε με λεπτομέρειες τα σχέδιά του. Ταυτόχρονα ανακρίνονται ένας 15χρονος και ένας 17χρονος, οι οποίοι συνεννοούνταν μαζί του το τελευταίο διάστημα. Ο πρώτος, τουρκικής καταγωγής και μέλος τρομοκρατικού δικτύου στη Βιέννη, ανέφερε στην αστυνομία ότι ο 19χρονος ασχολείτο τελευταία πολύ με εκρηκτικά και ότι, όταν τον ρώτησε για ποιον λόγο το έκανε, εκείνος απάντησε: «Θα το μάθετε αργότερα». O 17χρονος Τουρκο-κροάτης, ο οποίος εργαζόταν στο στάδιο, διαπιστώθηκε ότι ανήκει σε μια από τις συμμορίες μεταναστών από τη Συρία, την Τσετσενία και το Αφγανιστάν, οι οποίες το τελευταίο διάστημα συγκρούονται συστηματικά στην αυστριακή πρωτεύουσα. Κατά την σύλληψή του, επίσης κοντά στο στάδιο, έφερε και αυτός υλικό του «Ισλαμικού Κράτους». Ο υπουργός Εσωτερικών διευκρίνισε πάντως ότι για την ώρα δεν αναζητείται άλλος ύποπτος για την υπόθεση και ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για κίνδυνο επίθεσης σε άλλη εκδήλωση.

Μεταξύ των θαυμαστών της Αμερικανίδας τραγουδίστριας επικρατεί απογοήτευση για την ακύρωση των τριών συναυλιών στη Βιέννη. Ο καγκελάριος Καρλ Νεχάμερ εξέφρασε την κατανόησή του για αυτό, τόνισε ωστόσο ότι προέχει πάντα η ασφάλεια. «Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι η θλίψη είναι πολύ μεγάλη. Οι θαυμαστές θα πρέπει να το επεξεργαστούν. Οι μαμάδες και οι μπαμπάδες φροντίζουν τα παιδιά τους τα οποία ανυπομονούσαν πραγματικά για τη συναυλία. Αλλά η ασφάλεια προέχει», δήλωσε ο κ. Νεχάμερ και πρόσθεσε ότι οι διοργανωτές ενήργησαν με υπευθυνότητα και λογική αποφασίζοντας να ακυρώσουν τις εμφανίσεις, ενώ υπενθύμισε ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις, στη Μόσχα, στο Παρίσι και στο Μάντσεστερ, στόχος τρομοκρατών έγιναν οι θεατές συναυλιών. «Μια τέτοια επίθεση σχεδιάστηκε και για εμάς. Δόξα τω Θεώ, αυτή η τραγωδία αποφεύχθηκε», δήλωσε. Εκατοντάδες θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ συγκεντρώθηκαν πάντως νωρίτερα σήμερα στην Πλατεία του Αγίου Στεφάνου, στο ιστορικό κέντρο της Βιέννης και τραγούδησαν επιτυχίες της, ανταλλάσσοντας «βραχιόλια φιλίας» με στίχους από τα τραγούδια. Πολλοί από αυτούς μάλιστα έκλαιγαν, καθώς απογοητεύτηκαν από την ακύρωση των συναυλιών.

