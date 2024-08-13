Στίβεν Κινγκ: Βιτριολικό σχόλιο για τα τεχνικά προβλήματα του X στη συζήτηση Τραμπ – Μασκ

Βιτριολικό ήταν το σχόλιο του «μετρ του τρόμου» Στίβεν Κινγκ για τα τεχνικά προβλήματα του X κατά τη συνέντευξη που πήρε ο Ίλον Μασκ, ιδιοκτήτης της κοινωνικής πλατφόρμας, από τον τέως πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ Ο διάσημος Αμερικανός συγγραφέας κατάφερε μάλιστα να «μπλέξει» τον αλησμόνητο Ιρλανδό ηθοποιό Πίτερ Ο’ Τουλ στο σχόλιό του.



«Τα τεχνικά προβλήματα με Μασκ/Τραμπ δεν με εκπλήσσουν. Το Twitter είναι πιο λιώμα από τον Πίτερ Ο’ Τουλ στα γενέθλιά του» ανέφερε χαρακτηριστικά ο σαρκαστικός Στίβεν Κινγκ. Σημειώνεται ότι… «κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια», δηλαδή η κόντρα του Στίβεν Κινγκ με τον Ίλον Μασκ με ανταλλαγές απαξιωτικών και φαρμακερών σχολίων…

Tech problems with Musk/Trump don’t surprise me. Twitter is more fucked up than Peter O’Too;e on his birthday. August 13, 2024

Με καθυστέρηση 40 τουλάχιστον λεπτών από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της συνέντευξης ξεκίνησε η συζήτηση μεταξύ του υποψήφιου προέδρου των ΗΠΑ και του δισεκατομμυριούχου.

Και αυτό, διότι μια σειρά τεχνικών προβλημάτων σημάδεψε την εκκίνηση της συζήτησης, η οποία είχε προγραμματιστεί να μεταδοθεί στο Twitter Spaces και ολοκληρώθηκε τελικά σήμερα Τρίτη λίγο πριν τις 6 το πρωί μετά από δύο ώρες.

Trump’s much anticipated interview with Elon has unsurprisingly crashed. It’s the perfect metaphor for his campaign. 😂 pic.twitter.com/wRYQn42ijk — Carlos Turnbull (@cturnbull1968) August 13, 2024

