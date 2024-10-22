Ο Πρόεδρος της Αυστρίας Αλεξάντερ Φαν ντερ Μπέλεν δήλωσε σήμερα ότι ανέθεσε στον καγκελάριο Καρλ Νεχάμερ, επικεφαλής του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (OVP), να σχηματίσει κυβερνητικό συνασπισμό, παρόλο που το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας ήρθε πρώτο στις εκλογές του περασμένου μήνα.

Ο Φαν ντερ Μπέλεν δήλωσε σε ομιλία του πως ζητάει από τον Νεχάμερ, το κόμμα του οποίου ήρθε δεύτερο, να διεξαγάγει συνομιλίες για το σχηματισμό συνασπισμού με τους Σοσιαλδημοκράτες που ήρθαν τρίτοι, εφόσον κανένα κόμμα δεν θέλει να κυβερνήσει με τον ηγέτη του Κόμματος της Ελευθερίας Χέρμπερτ Κικλ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

