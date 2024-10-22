Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αυστρία: Ο πρόεδρος της χώρας ανέθεσε στην κεντροδεξιά, και όχι στην άκρα δεξιά, τον σχηματισμό κυβέρνησης

Ο πρόεδρος της Αυστρίας δήλωσε σήμερα ότι ανέθεσε στον καγκελάριο Καρλ Νεχάμερ, επικεφαλής του OVP , να σχηματίσει κυβερνητικό συνασπισμό

Αυστριακός πρόεδρος

Ο Πρόεδρος της Αυστρίας Αλεξάντερ Φαν ντερ Μπέλεν δήλωσε σήμερα ότι ανέθεσε στον καγκελάριο Καρλ Νεχάμερ, επικεφαλής του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (OVP), να σχηματίσει κυβερνητικό συνασπισμό, παρόλο που το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας ήρθε πρώτο στις εκλογές του περασμένου μήνα.

Ο Φαν ντερ Μπέλεν δήλωσε σε ομιλία του πως ζητάει από τον Νεχάμερ, το κόμμα του οποίου ήρθε δεύτερο, να διεξαγάγει συνομιλίες για το σχηματισμό συνασπισμού με τους Σοσιαλδημοκράτες που ήρθαν τρίτοι, εφόσον κανένα κόμμα δεν θέλει να κυβερνήσει με τον ηγέτη του Κόμματος της Ελευθερίας Χέρμπερτ Κικλ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αυστρία κυβέρνηση
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark