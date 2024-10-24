Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από εκτροχιασμό επιβατικής αμαξοστοιχίας που σημειώθηκε σήμερα στη βόρεια Νορβηγία, μετέδωσαν νορβηγικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα την αστυνομία.

Αρχικά η αστυνομία και η διαχειρίστρια εταιρεία SJ είχαν πει ότι προκαταρκτικές πληροφορίες έδειξαν ότι δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί μεταξύ των 90 επιβατών της αμαξοστοιχίας.

#Breaking



Passenger train carrying between 50 and 70 people derails in northern Norway, several injured pic.twitter.com/uzH78gA6XH — GLOBAL UPDATE (@tararnews) October 24, 2024

Οι νορβηγικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έκαναν λόγο για πέντε ή έξι τραυματίες, και είπαν ότι η αμαξοστοιχία μετέφερε «από 50 έως 70 επιβάτες».

Το τρένο, που έκανε τη διαδρομή από την πόλη Τρόντχαϊμ (δυτικά) έως το Μπόντο, εκτροχιάστηκε.

«Τρία ελικόπτερα βρίσκονται καθ' οδόν, καθώς και όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης», τόνισε το Κέντρο Διάσωσης του Μποντό, προσθέτοντας ότι «η έκταση της ζημιάς δεν είναι προς το παρόν γνωστή».

«Πιστεύουμε ότι έχουμε απομακρύνει όλους τους επιβάτες, αλλά δεν είμαστε σίγουροι γιατί δεν έχουμε λίστα επιβατών», δήλωσε ο αστυνομικός Μπερντ-Αρε Ειλέρτσεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

