Γάζα: Βίντεο των Ταξιαρχιών Al-Quds με επίθεση ελεύθερου σκοπευτή σε Ισραηλινούς στρατιώτες

Καλά κρατεί (και) ο πόλεμος της προπαγάνδας στη Γάζα. Οι Ταξιαρχίες Al-Quds, οι οποίες είναι το ένοπλο παρακλάδι της Ισλαμικής Τζιχάντ, έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο με ελεύθερο σκοπευτή της οργάνωσης να βάλλει κατά Ισραηλινού στρατιώτη, αλλά και άλλα μέλη των Ταξιαρχιών να επιτίθενται με όλμους σε άρματα μάχη των IDF.

Ανεξάρτητα ειδησεογραφικά ΜΜΕ δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν την αυθεντικότητα των πλάνων.

Οι Ισραηλινοί έχουν δεσμευθεί να εξοντώσουν τις παλαιστινιακές τρομοκρατικές οργανώσεις στη Γάζα, αλλά και τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, που καθοδηγούνται από το Ιράν.

⚡️BREAKING Al-Quds Brigades:



Targeting enemy forces and vehicles in northern Gaza Strip. pic.twitter.com/io0VYaQsuM — Warfare Analysis (@warfareanalysis) October 24, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.