Προπαγανδιστικό βίντεο των Ταξιαρχιών Al-Quds - Eπίθεση ελεύθερου σκοπευτή σε Ισραηλινούς στρατιώτες και πλήγματα σε οχήματα των IDF

Οι Ταξιαρχίες Al-Quds είναι το ένοπλο παρακλάδι της Ισλαμικής Τζιχάντ

Γάζα: Βίντεο των Ταξιαρχιών Al-Quds με επίθεση ελεύθερου σκοπευτή σε Ισραηλινούς στρατιώτες

Καλά κρατεί (και) ο πόλεμος της προπαγάνδας στη Γάζα. Οι Ταξιαρχίες Al-Quds, οι οποίες είναι το ένοπλο παρακλάδι της Ισλαμικής Τζιχάντ, έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο με ελεύθερο σκοπευτή της οργάνωσης να βάλλει κατά Ισραηλινού στρατιώτη, αλλά και άλλα μέλη των Ταξιαρχιών να επιτίθενται με όλμους σε άρματα μάχη των IDF.

Ανεξάρτητα ειδησεογραφικά ΜΜΕ δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν την αυθεντικότητα των πλάνων. 

Οι Ισραηλινοί έχουν δεσμευθεί να εξοντώσουν τις παλαιστινιακές τρομοκρατικές οργανώσεις στη Γάζα, αλλά και τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, που καθοδηγούνται από το Ιράν. 

