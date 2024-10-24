Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συγκαλεί έκτακτο συμβούλιο ασφαλείας στο (παλιό) αεροδρόμιο Ατατούρκ της Κωνσταντινούπολης, με την άφιξή του από το Καζάν της Ρωσίας, από όπου αναχώρησε προτού ολοκληρώσει το πρόγραμμα του στη Σύνοδο Κορυφής των BRICS.

Το έκτακτο συμβούλιο γίνεται μετά την ένοπλη επίθεση χθες στα κεντρικά γραφεία της τουρκικής αεροδιαστημικής βιομηχανίας (TUSAŞ), κοντά στην τουρκική πρωτεύουσα που είχε αποτέλεσμα πέντε νεκρούς.

Τουρκία: Μέλος του ΡΚΚ ο ένας από τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης

Υπενθυμίζεται πως οι τουρκικές Αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση του ενός δράστη της χθεσινής τρομοκρατικής επίθεσης στα κεντρικά γραφεία της τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας (TUSAŞ). Πρόκειται για μέλος του PKK, το οποίο φαίνεται να είχε ενταχθεί στην οργάνωση πριν από 7-8 χρόνια.

Τόσο ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ όσο και ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια κατηγόρησαν από την πρώτη στιγμή το PKK για την επίθεση. Ωστόσο, μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει επίσημα την ευθύνη.

Σύμφωνα με τη Hurryiet οι δύο δράστες της επίθεσης είχαν κατασκοπεύσει τον χώρο πριν πραγματοποιήσουν την επίθεση δημοσιεύοντας, μάλιστα, και μια φωτογραφία στην οποία φέρεται να απεικονίζεται το ζευγάρι να κρατιέται χέρι-χέρι καταγράφοντας τα μέτρα ασφαλείας και τους χώρους των εγκαταστάσεων. Και οι δύο δράστες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.