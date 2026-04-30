Δεν υπήρξε «σημαντική» εγκατάλειψη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τις εβδομάδες που ακολούθησαν την απαγόρευση της χρήσης τους από τους εφήβους στην Αυστραλία, σύμφωνα με κυβερνητικά έγγραφα που περιήλθαν σήμερα στην κατοχή του AFP.

Η Αυστραλία έγινε τον Δεκέμβριο η πρώτη χώρα που απαγόρευσε τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε άτομα κάτω των 16 ετών για να τα προστατεύσει από τις βλαβερές επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία. Στη συνέχεια ακολούθησε η Ινδονησία, ενώ στη Γαλλία το κοινοβούλιο εξετάζει επί του παρόντος ένα νομοσχέδιο με την ίδια λογική.

Έγγραφα της αυστραλιανής κυβέρνησης, που περιήλθαν στην κατοχή του AFP βάσει των νόμων περί ελευθερίας της πληροφόρησης, δείχνουν ωστόσο ότι πλατφόρμες όπως το Instagram και το TikTok «εξακολουθούν να κυριαρχούν στις ταξινομήσεις και τις λήψεις στα καταστήματα εφαρμογών» ένα μήνα μετά την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης.

Ενώ ορισμένοι χρήστες δοκίμασαν άλλες εφαρμογές που δεν επηρεάστηκαν από την απαγόρευση, «επέστρεψαν σε μεγάλο βαθμό στις μεγάλες, καθιερωμένες πλατφόρμες», έγραψαν οι αξιωματούχοι στην έκθεση με ημερομηνία 2 Φεβρουαρίου.

Ένα άλλο έγγραφο, ωστόσο, τονίζει ότι είναι δύσκολο να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα από τα δεδομένα λήψεων εφαρμογών τόσο σύντομα μετά την απαγόρευση.

«Αυτά τα δεδομένα έχουν τον περιορισμό ότι δεν αντικατοπτρίζουν τη χρήση της εφαρμογής ή την ηλικία του χρήστη, αλλά παρέχουν πρώιμες ενδείξεις για να βοηθήσουν να προσδιοριστεί αν μια εφαρμογή κερδίζει δημοτικότητα», αναφέρει το έγγραφο.

Παγκόσμιο ενδιαφέρον

Ένα από τα κύρια κίνητρα για αυτή την απαγόρευση είναι η επιθυμία καταπολέμησης του εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο.

Οι καταγγελίες αυξήθηκαν κατά 26% μεταξύ Ιανουαρίου 2025 και Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με τα έγγραφα. Η πλειονότητα αυτών προήλθε από το TikTok.

«Περαιτέρω ανάλυση, καθώς περισσότερα δεδομένα θα γίνουν διαθέσιμα, θα επιτρέψει την εξαγωγή πιο ισχυρών και τεκμηριωμένων συμπερασμάτων σχετικά με τις μακροπρόθεσμες τάσεις (...) και τις επιπτώσεις (μιας ελάχιστης ηλικίας για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης)», δήλωσε η Επιτροπή Ηλεκτρονικής Ασφάλειας σε ανακοίνωσή της προς το AFP.

Το TikTok δεν απάντησε αμέσως στα αιτήματα του AFP για σχολιασμό.

Πολλές χώρες εξετάζουν επί του παρόντος παρόμοια μέτρα κατά των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης.

Τα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι αξιωματούχοι από το Ισραήλ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία και τη Νέα Ζηλανδία συναντήθηκαν με Αυστραλούς αξιωματούχους αφού εξέφρασαν «ενδιαφέρον» για την απαγόρευση.

Η αυστραλιανή ρυθμιστική αρχή απείλησε με κυρώσεις κατά των τεχνολογικών γιγάντων, συμπεριλαμβανομένων των TikTok, Instagram και YouTube, στα τέλη Μαρτίου, κατηγορώντας τους ότι παραβίασαν την απαγόρευση. Τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, η αυστραλιανή υπηρεσία ηλεκτρονικής ασφάλειας ανέφερε ότι περισσότεροι από πέντε εκατομμύρια λογαριασμοί που ανήκαν σε ανήλικους Αυστραλούς χρήστες είχαν διαγραφεί.

Ωστόσο, η Επιτροπή Ηλεκτρονικής Ασφάλειας σημείωσε επίσης ότι ένα «σημαντικό ποσοστό παιδιών στην Αυστραλία» εξακολουθεί να έχει πρόσβαση σε απαγορευμένες πλατφόρμες, εκφράζοντας «σοβαρές ανησυχίες» για το Facebook, το Instagram, το Snapchat, το TikTok και το YouTube.

Πηγή: skai.gr

