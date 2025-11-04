Επιστήμονες στον κόλπο του Μεξικό κατέγραψαν για πρώτη φορά πολλαπλά περιστατικά στα οποία ομάδα από όρκες (φάλαινες - δολοφόνους) κυνηγούν νεαρούς λευκούς καρχαρίες και τους αφαιρούν τα πλούσια σε ενέργεια συκώτια τους για να τα φάνε.

Αν και παρόμοια συμπεριφορά έχει παρατηρηθεί σε Νότια Αφρική, Αυστραλία και Καλιφόρνια, είναι η πρώτη φορά που τεκμηριώνεται κάτι τέτοιο στο Μεξικό, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα στο περιοδικό Frontiers in Marine Science.

Οι επιθέσεις καταγράφηκαν με drone. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι φονικές φάλαινες αδιαφορούν για τον υπόλοιπο καρχαρία και ενδιαφέρονται μόνο για το συκώτι.

Σε ένα περιστατικό, τον Αύγουστο του 2020, κάμερες και drone κατέγραψαν πέντε θηλυκές όρκες να συνεργάζονται για να επιτεθούν σε έναν νεαρό λευκό καρχαρία, να του αφαιρούν το συκώτι και να το μοιράζονται.

Λίγα λεπτά αργότερα, η ίδια ομάδα επιτέθηκε σε έναν ακόμη νεαρό καρχαρία, αφαιρώντας επίσης το συκώτι του.

Άλλη καταγραφή, από τον Αύγουστο του 2022, δείχνει μικτή ομάδα ορκών να επιτίθεται σε λευκό καρχαρία στο ίδιο σημείο, με τον ίδιο τρόπο.

Η τεχνική: Ακινητοποίηση μέσω αναστροφής

Η μελέτη σημειώνει ότι, σε δύο από τα τρία περιστατικά, οι όρκες ανέτρεψαν τον καρχαρία ανάποδα, προκαλώντας μια κατάσταση γνωστή ως «τονική ακινησία» (tonic immobility), κατά την οποία ο καρχαρίας μένει προσωρινά ακίνητος. Έτσι, οι όρκες μπορούσαν να αποφύγουν τα δαγκώματα και να έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στα εσωτερικά του όργανα.

Οι ερευνητές αναφέρουν: «Η συχνή επανάληψη και ο συντονισμός των επιθέσεων δείχνουν ότι οι όρκες έχουν αναπτύξει εξαιρετική ικανότητα χειρισμού του θηράματος και ότι γνωρίζουν πώς να το γυρίζουν ανάποδα για να το ακινητοποιήσουν».

Μια νέα συνήθεια στο μενού των ορκών

Ο συντάκτης της μελέτης, Έρικ Ιγκουέρα, θαλάσσιος βιολόγος και κινηματογραφιστής της οργάνωσης Conexiones Terramar, δήλωσε στο CNN ότι εξεπλάγη που οι όρκες επανέλαβαν το κυνήγι στο ίδιο σημείο σε διαφορετικά χρόνια. Αυτό ίσως δείχνει πως οι νεαροί λευκοί καρχαρίες έχουν γίνει σταθερός εποχιακός στόχος των ορκών — κάτι που θα μπορούσε να ασκήσει πρόσθετη πίεση στους πληθυσμούς των λευκών καρχαριών.

«Τα ευρήματα αυτά βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα την οικολογία των ορκών στον Κόλπο της Καλιφόρνιας και να υποστηρίξουμε τη διατήρηση και των δύο ειδών», είπε ο Ιγκουέρα.

Μαθαίνουν και μεταδίδουν τη συμπεριφορά

Η θαλάσσια βιολόγος Άλισον Τάουνερ από το Πανεπιστήμιο Ρόουντς της Νότιας Αφρικής σχολίασε ότι τα στοιχεία είναι πολύ ισχυρά: «Το υλικό από drone είναι ανεκτίμητο. Ήμασταν οι πρώτοι που καταγράψαμε όρκες να σκοτώνουν λευκούς καρχαρίες στη Νότια Αφρική, και αυτό άλλαξε όσα γνωρίζαμε για τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις», είπε.

Η Τάουνερ πρόσθεσε ότι η συμπεριφορά αυτή δεν είναι γενικευμένη, αλλά χαρακτηριστική συγκεκριμένων ομάδων ορκών που την έχουν μάθει και την εφαρμόζουν.

«Όταν μια ομάδα αναπτύξει αυτή την τεχνική, γίνεται μέρος της κυνηγετικής της κουλτούρας. Και για όσες όρκες ξέρουν πώς να χειρίζονται με ασφάλεια έναν καρχαρία, η διατροφική ανταμοιβή είναι τεράστια, καθώς το συκώτι του είναι πλούσιο σε ενέργεια και μεγάλο σε μέγεθος».

