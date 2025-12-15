Το νεότερο θύμα στο μακελειό του Σίδνεϊ με 15 νεκρούς αναγνωρίστηκε ως η 10χρονη Ματίλντα Μπρίτβαν.

Η Ματίλντα και η εξάχρονη αδερφή της Σάμερ απολάμβαναν τους εορτασμούς την εβραϊκή γιορτή Χανούκα στην παραλία Μπόνταϊ όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Η Ματίλντα πυροβολήθηκε θανάσιμα μπροστά στα μάτια της αδερφής της.

Η θεία της, Λίνα Τσέρνικ, είπε ότι η οικογένεια δεν θα συνέλθει ποτέ από την απώλειά της.

«Ένα χαρούμενο παιδί. Παντού όπου πήγαινε, ήταν σαν ήλιος», είπε στο δίκτυο 9News.

Η Ματίλντα έχει μείνει στη μνήμη όλων ως ένα «λαμπερό, χαρούμενο και ζωηρό παιδί που έφερνε φως σε όλους γύρω της», σύμφωνα με την καθηγήτρια ξένων γλωσσών Ιρίνα Γκούντχιου, η οποία ξεκίνησε έναν έρανο για συγκέντρωση χρημάτων για τη μητέρα της και τα μέλη της οικογένειάς της.

«Ενώ γιορτάζαμε τη Χανουκά, η ζωή της χάθηκε τραγικά. Η μνήμη της θα ζει στις καρδιές μας», έγραψε στην ιστοσελίδα που συγκεντρώνονται τα χρήματα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.