Ελεύθερος θα αφεθεί ο άνδρας που προσήχθη ως «πρόσωπο ενδιαφέροντος» μετά την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο στο πανεπιστήμιο Μπράουν, στο Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ, από την οποία σκοτώθηκαν δύο φοιτητές και τραυματίστηκαν εννέα, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες, Κυριακή, το βράδυ (τοπική ώρα).

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της πόλης Πρόβιντενς, Όσκαρ Πέρεζ, είχε επισημάνει ότι ένας άνδρας ηλικίας περίπου 20 ετών προσήχθη σε σχέση με την επίθεση του Σαββάτου, χωρίς όμως να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Ωστόσο κάποιες ώρες αργότερα, στη διάρκεια άλλης συνέντευξης Τύπου, ο δήμαρχος του Πρόβιντενς Μπρετ Σμάιλι και άλλοι τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο προσαχθείς θα αφεθεί ελεύθερος, ενώ πρόσθεσαν ότι οι έρευνες «στρέφονται προς άλλη κατεύθυνση».

«Δεν έχουμε λύσει ακόμη την υπόθεση, αλλά είμαι πεπεισμένος ότι θα το κάνουμε στο άμεσο μέλλον», επεσήμανε ο γενικός εισαγγελέας του Ρόουντ Άιλαντ Πίτερ Νερόνα.

Ασύλληπτος ο δράστης - Ασφαλής η πόλη

Οι αξιωματούχοι αρνήθηκαν να σχολιάσουν τον λόγο για τον οποίο είχε προσαχθεί ο άνδρας και πρόσθεσαν ότι πιστεύουν πως ο άνδρας που εμφανίζεται σε βίντεο κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης είναι ο άνθρωπος που εξακολουθούν να αναζητούν.

Αν και ο δράστης της επίθεσης παραμένει ασύλληπτος, οι αρχές επεσήμαναν χθες το βράδυ ότι έχει αρθεί η εντολή που είχαν εκδώσει προς όσους βρίσκονται στην πανεπιστημιούπολη του Brown και στους κατοίκους των γύρω περιοχών να παραμείνουν στο σημείο που βρίσκονται και να αναζητήσουν καταφύγιο.

Αυτή η ένοπλη επίθεση – η πιο πρόσφατη από τις σχεδόν 400 που έχουν καταγραφεί φέτος στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Gun Violence Archive - προκάλεσε σοκ στην πανεπιστημιακή κοινότητα του Brown. Το πανεπιστήμιο ακύρωσε εξετάσεις αλλά και τα μαθήματα ως το τέλος του έτους.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Σμάιλι κάλεσε του κατοίκους του Πρόβιντενς να συμμετάσχουν κανονικά στη γιορτή που είχε προγραμματιστεί για χθες το βράδυ στη διάρκεια της οποίας θα φωτιζόταν ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο και το μενορά για την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα.

«Αν μπορούμε να μαζευτούμε ως κοινότητα και να στείλουμε λίγο φως, πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο», σχολίασε.

Βίντεο του υπόπτου

NEW: Law enforcement release video of person of interest after the deadly shooting at Brown University. pic.twitter.com/b6KfOcGMHh — Fox News (@FoxNews) December 14, 2025

Ο ένοπλος δράστης τράπηκε σε φυγή αφού άνοιξε πυρ σε αίθουσα διδασκαλίας στο κτίριο μηχανικών και φυσικής Barus & Holley, οι εξωτερικές πόρτες του οποίου ήταν ξεκλείδωτες καθώς οι φοιτητές έδιναν εξετάσεις.

Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα ένα σύντομο βίντεο από ένα πρόσωπο ενδιαφέροντος στην υπόθεση, ντυμένο με μαύρα ρούχα να περπατά κοντά στο κτίριο αυτό. Ο αναπληρωτής επικεφαλής της αστυνομίας του Πρόβιντενς Τίμοθι Ο’ Χάρα πρόσθεσε ότι ο ύποπτος ενδέχεται να έχει καλυμμένο το πρόσωπό του με μάσκα.

Πηγή: skai.gr

