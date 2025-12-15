Ένα δικαστήριο της Μόσχας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι έλαβε αγωγή από την κεντρική τράπεζα της Ρωσίας, η οποία ζητά αποζημίωση ύψους 18,2 τρισεκατομμυρίων ρουβλίων (περίπου 196 δισεκατομμύρια ευρώ) από τη βελγική κεντρική τράπεζα αποθετηρίων τίτλων Euroclear για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία.

Το Βέλγιο ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παράσχει ένα επιπλέον χρηματοδοτικό «μαξιλάρι ασφαλείας» προκειμένου να προστατευθεί από τις απειλές της Μόσχας σχετικά με το σχέδιο χορήγησης δανείου 210 δισ. ευρώ στην Ουκρανία μέσω της χρήσης των ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με έγγραφα που περιήλθαν σε γνώση του Politico.

Το προτεινόμενο «μαξιλάρι» εντάσσεται σε μια σειρά τροποποιήσεων που επιδιώκει η βελγική κυβέρνηση στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο προβλέπει ότι τα 185 δισ. ευρώ θα αντληθούν μέσω της αξιοποίησης των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στην Euroclear στις Βρυξέλλες. Τα υπόλοιπα 25 δισ. ευρώ θα προέλθουν από άλλα παγωμένα ρωσικά στοιχεία σε ιδιωτικούς τραπεζικούς λογαριασμούς ανά την ΕΕ, κυρίως στη Γαλλία.

Το νέο αίτημα του Βελγίου αποσκοπεί στο να προσφέρει στην Euroclear πρόσθετη χρηματοοικονομική ισχύ για να αντέξει ενδεχόμενα ρωσικά αντίποινα, καθώς η Μόσχα έχει προειδοποιήσει ότι η χρήση παγωμένων περιουσιακών της στοιχείων θα θεωρηθεί κλιμάκωση και «κλοπή».

Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν την Παρασκευή συμφωνία για το επ' αόριστον πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων των ρωσικών κεντρικών τραπεζών που τηρούνται στην Ευρώπη, αίροντας ένα μεγάλο εμπόδιο στη χρήση των μετρητών για να βοηθηθεί η Ουκρανία να αμυνθεί έναντι της εισβολής της Μόσχας.

