Νιγηρία: Ο «προφήτης Ιερεμίας» έθαψε την 104 ετών μητέρα του σε χρυσό φέρετρο – Δείτε βίντεο

Το χρυσό φέρετρο, που φαίνεται να αξίζει πάνω από 90.000 ευρώ, περιστρεφόταν στη λευκή νεκροφόρα, ως ένδειξη επίδειξης πλούτου από τον «προφήτη» 

Νιγηρία

Ένας άνδρας που ισχυρίζεται ότι είναι ο... «Προφήτης Ιερεμίας» έθαψε την 104 ετών μητέρα του σε ένα φέρετρο που, όπως λέει, είναι φτιαγμένο από μασίφ χρυσό και αξίζει πάνω από 105.000 δολάρια (90.000 ευρώ). 

Μάλιστα, το χρυσό φέρετρο περιστρεφόταν στη λευκή νεκροφόρα, ως ένδειξη επίδειξης πλούτου από τον «προφήτη», ενώ τη θανούσα κουβαλούσαν άνδρες με λευκές στολές... 

Η τελετή, που τελέστηκε στην πολιτεία Μπαγιέλσα της Νιγηρίας, πραγματοποιήθηκε μπροστά στους φτωχής κατοίκους της περιοχής, πολλοί από τους οποίους ακόμη κι αν δουλέψουν σε όλη τους τη ζωή ποτέ δεν θα φτάσουν αυτό το ποσό... 
 

