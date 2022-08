Eurostat: Αύξηση 89% στις αιτήσεις ασύλου στην ΕΕ το 2022 - Δείτε Πίνακα

Αύξηση κατά 89% στις φετινές αιτήσεις ασύλου συγκριτικά με πέρυσι καταγράφηκε στην ΕΕ σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Eurostat.

Ειδικότερα, το Μάιο του 2022, 63.105 αιτούντες άσυλο για πρώτη φορά (πολίτες εκτός ΕΕ) υπέβαλαν αίτηση για διεθνή προστασία στα κράτη μέλη της ΕΕ, αύξηση 89% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2021 (33.385) και αύξηση 17% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2022 (54.145).



Η αύξηση από τον Απρίλιο έως τον Μάιο του 2022 μπορεί να αποδοθεί εν μέρει στις αυξήσεις σε Βενεζουελάνους (από 3.655 τον Απρίλιο σε 4.820 τον Μάιο• +32%) και σε Σύρους αιτούντες για πρώτη φορά (από 6.485 σε 8.025, +24%). Το Μάιο του 2022, υπήρξαν επίσης 6.280 ανανεώσεις αιτήσεων (άτομα που υπέβαλαν εκ νέου αίτηση για άσυλο μετά τη λήψη απόφασης σχετικά με προηγούμενη αίτηση), αύξηση κατά 20% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2021 και κατά 13% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2022.

🛂In May 2022, 63 105 first-time asylum applicants (non-EU citizens) applied for international protection in the EU Member States, up 89% compared with May 2021 (33 385) and up 17% compared with April 2022 (54 145).

