Axios: Ο Τραμπ ρώτησε στρατιωτικούς του αν οι βόμβες Massive Ordnance Penetrators μπορούν να καταστρέψουν το Φορντό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ρώτησε τους στρατιωτικούς συμβούλους του εάν βόμβες 30.000 λιβρών που διαθέτουν οι ΗΠΑ, θα μπορούσαν να καταστρέψουν το πυρηνικό εργοστάσιο Φορντό του Ιράν, σύμφωνα με το Axios.

Οι διασπώμενες βόμβες, γνωστές ως Massive Ordnance Penetrators, βρίσκονται στο οπλοστάσιο των ΗΠΑ, αλλά το Ισραήλ δεν διαθέτει τα όπλα ή τα βομβαρδιστικά που χρειάζονται για να τις αναπτύξει.

Το εργοστάσιο είναι θαμμένο βαθιά στα βουνά κοντά στο Qom, στο βόρειο Ιράν, και στεγάζει προηγμένες φυγοκεντρικές μηχανές που χρησιμοποιούνται για τον εμπλουτισμό ουρανίου σε υψηλούς βαθμούς καθαρότητας. Το ακριβές βάθος του δεν είναι γνωστό δημόσια, αλλά ορισμένες εκτιμήσεις το τοποθετούν σε βάθος 80 έως 90 μέτρων.

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου δήλωσαν στον Τραμπ ότι πιστεύουν ότι οι βόμβες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν εναντίον του Φορντό, αν και δεν είναι ακόμη σαφές αν ο Τραμπ είναι τόσο σίγουρος, αναφέρει το Axios.

Οι βόμβες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ σε πραγματικές μάχες, μόνο σε δοκιμές.

Πηγή: skai.gr

