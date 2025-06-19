Οι Ρεπουμπλικανοί ετοιμάζονται να μειώσουν βαθύτερα το Medicaid (ένα κυβερνητικό πρόγραμμα υγειονομικής περίθαλψης, που παρέχει κάλυψη σε άτομα με χαμηλό εισόδημα και περιορισμένους πόρους), για να χρηματοδοτήσουν την ατζέντα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, προτείνοντας νομοθεσία που, σύμφωνα με αναλυτές, θα μπορούσε να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά στα νοσοκομεία και να οδηγήσει σε εκατομμύρια περισσότερους ανασφάλιστους Αμερικανούς.

Το μέτρο αντανακλά την προθυμία των Ρεπουμπλικανών να περικόψουν το πρόγραμμα ασφάλισης υγείας του δικτύου ασφαλείας της χώρας, παρά τους ενδοιασμούς που εκφράζουν ορισμένοι βουλευτές στις τάξεις τους.

Τον περασμένο μήνα, οι Ρεπουμπλικανοί της Βουλής των Αντιπροσώπων ψήφισαν για τη φορολογία και τις δαπάνες που προβλέπεται να οδηγήσει σε 7,8 εκατομμύρια λιγότερους εγγεγραμμένους στο Medicaid. Οι αναθεωρήσεις της Επιτροπής Οικονομικών της Γερουσίας στο νομοσχέδιο που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα, θα μπορούσαν να προκαλέσουν ακόμη πιο πολλές απώλειες κάλυψης, περιορίζοντας απότομα έναν ελιγμό χρηματοδότησης του Medicaid που οι νοσοκομειακοί όμιλοι υποστηρίζουν ότι θα περικόψει τις πληρωμές στις εγκαταστάσεις τους.

«Η Γερουσία μόλις έκανε ένα κακό νομοσχέδιο χειρότερο», δήλωσε ο Chip Kahn, διευθύνων σύμβουλος της Ομοσπονδίας Αμερικανικών Νοσοκομείων. «Οι αγροτικές κοινότητες θα δεχθούν το μεγαλύτερο πλήγμα, με τα νοσοκομεία να αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν δύσκολες αποφάσεις σχετικά με το ποιες υπηρεσίες θα περικόψουν», πρόσθεσε.

Θα επιβάρυνε τις αγροτικές περιοχές

Οι αγροτικές περιοχές βασίζονται δυσανάλογα στο Medicaid και τα νοσοκομεία τους είναι συχνά το πρώτο στήριγμα για τους ασθενείς χωρίς υγειονομική κάλυψη. Τα νοσοκομειακά δίκτυα ανέφεραν ότι πιθανότατα να μειώσουν τις υπηρεσίες παιδιατρικής, μητρότητας ή συμπεριφορικής υγείας, να τερματίσουν τα προγράμματα τηλεϊατρικής, να κλείσουν αγροτικές εγκαταστάσεις ή να προχωρήσουν σε απολύσεις, εάν οι περικοπές του Medicaid γίνουν νόμος, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα των μελών της Αμερικανικής Ένωσης Ιατρικών Ομίλων πριν από τη δημοσίευση του νομοσχεδίου της Γερουσίας.

Οι αλλαγές αυτές θα είναι εν μέρει το αποτέλεσμα των ανώτατων ορίων στους φόρους των παρόχων, ένα ασυνήθιστο παράδειγμα φόρου που πολλά νοσοκομεία πληρώνουν. Οι πολιτείες χρεώνουν επιπλέον φόρους στους παρόχους ιατρικών υπηρεσιών -κυρίως νοσοκομεία, γηροκομεία και εγκαταστάσεις για άτομα με νοητική αναπηρία- και σε αντάλλαγμα δίνουν στους παρόχους υψηλότερες πληρωμές Medicaid. Αυτό φέρνει περισσότερα ομοσπονδιακά κονδύλια, τα οποία είναι συνδεδεμένα με τις κρατικές πληρωμές.

Οι φόροι, τους οποίους ορισμένοι συντηρητικοί έχουν αποκαλέσει μια μορφή «ξεπλύματος χρήματος», αναδείχθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες σε κορυφαίο σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ των Ρεπουμπλικανών της Γερουσίας.

Η νομοθεσία της Γερουσίας θα έβαζε ένα τεράστιο εμπόδιο σε αυτή την πρακτική. Υποστηρίζει ότι οι πολιτείες πρέπει να μειώσουν σταδιακά τους φόρους των παρόχων στα νοσοκομεία μέχρι να μην είναι υψηλότεροι από το 3,5% των καθαρών εσόδων των ασθενών ενός παρόχου. Αυτή τη στιγμή, το όριο αυτό είναι περίπου 6% - και το νομοσχέδιο της Βουλής των Αντιπροσώπων τον περιορίζει σε αυτό το ποσοστό.

Ταυτόχρονα, το νομοσχέδιο της Γερουσίας έρχεται σε αντίθεση με το σχέδιο της Βουλής των Αντιπροσώπων, εξαιρώντας από το ανώτατο όριο τους δύο άλλους κύριους παρόχους που υπόκεινται στον φόρο, τα γηροκομεία και τις εγκαταστάσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Το προτεινόμενο ανώτατο όριο θα επηρεάσει 18 πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων της Νέας Υόρκης, της Βιρτζίνια και της Αριζόνα. Έξι κόκκινες πολιτείες (ψηφίζουν Ρεπουμπλικάνους) με υψηλούς φόρους στους παρόχους θα εξαιρούνταν επειδή δεν επέκτειναν το Medicaid για να καλύψουν άτεκνους ενήλικες με χαμηλά εισοδήματα: Τέξας, Κάνσας, Τενεσί, Αλαμπάμα, Μισισιπή και Νότια Καρολίνα. Αλλά τρεις πολιτείες με Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές - το Μιζούρι, η Αϊόβα και η Ιντιάνα - θα επηρεάζονταν.

Το κόστος αυτής της κίνησης για τα νοσοκομεία δεν είναι άμεσα σαφές. Αλλά θα χάσουν 321 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα 10 χρόνια σύμφωνα με την εκδοχή της Βουλής των Αντιπροσώπων και θα αντιμετωπίσουν άλλα 63 δισεκατομμύρια δολάρια σε κόστος από την εξυπηρέτηση μεγαλύτερου ανασφάλιστου πληθυσμού, σύμφωνα με ανάλυση του Urban Institute και του Robert Wood Johnson Foundation. Τα νοσοκομεία εισέπραξαν 262 δισεκατομμύρια δολάρια από το Medicaid το 2022.

Οι ενώσεις που εκπροσωπούν τα νοσοκομεία κατήγγειλαν τη νομοθεσία της Γερουσίας και κάλεσαν τους γερουσιαστές να αντιδράσουν στις περικοπές.

Η Ellen Kugler, εκτελεστική διευθύντρια της Alliance of Safety-Net Hospitals, δήλωσε ότι το νομοσχέδιο της Γερουσίας θα «εξαφανίσει τους πόρους που χρειάζονται τα νοσοκομεία του δικτύου ασφαλείας για να κρατήσουν τις πόρτες ανοιχτές και να εξυπηρετήσουν τις κοινότητές τους».

Η Γερουσία επιδιώκει να περάσει το νομοσχέδιο της μέχρι τις 4 Ιουλίου, προθεσμία που έχει θέσει ο Τραμπ. Στη συνέχεια θα πρέπει να εγκριθεί και από τα δύο σώματα πριν γίνει νόμος.

Ζητάνε αλλαγές

Ο γερουσιαστής Josh Hawley (R-Missouri) δήλωσε την Τρίτη ότι ανησυχεί ότι η πρόταση της Γερουσίας θα πλήξει τους φτωχούς πολίτες του Μιζούρι και θα οδηγήσει στο κλείσιμο αγροτικών νοσοκομείων, και τόνισε ότι χρειάζεται πολλές αλλαγές πριν μπορέσει να την ψηφίσει.

«Δεν νομίζω ότι καταλαβαίνουν πολιτικά ποιοι είναι οι ψηφοφόροι μας», δήλωσε ο Hawley στους δημοσιογράφους, αναφερόμενος στους Ρεπουμπλικανούς της Γερουσίας που υποστηρίζουν τις περικοπές χρηματοδότησης. «Αλλά επίσης, αφήνοντας στην άκρη την πολιτική, δεν είναι σωστό να κλείσουμε ένα σωρό αγροτικά νοσοκομεία ώστε να πληρώσουμε για περικοπές φόρων», επεσήμανε.

Ωστόσο, άλλοι Ρεπουμπλικανοί φάνηκαν θετικοί, μετά από συνάντηση που είχαν την Τρίτη σε γεύμα με τον Μεχμέτ Οζ, διοικητή των Κέντρων Υπηρεσιών Medicare και Medicaid.

Ο Oz απομάκρυνε τις ανησυχίες σχετικά με τις αλλαγές του νομοσχεδίου για τους φόρους παροχής μετά τη συνάντηση με τους γερουσιαστές, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι δεν πιστεύει ότι θα βλάψουν τα αγροτικά νοσοκομεία.

«Το πλαίσιο της αντιμετώπισης του νομιμοποιημένου ξεπλύματος χρήματος πρέπει να υπάρχει σε αυτό το νομοσχέδιο και πιστεύω ότι θα υπάρχει στο νομοσχέδιο», δήλωσε ο Oz.

«Αν ήταν στο χέρι μου, θα άλλαζα τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτείες μπορούν να αυξήσουν το κρατικό τους μερίδιο», δήλωσε.

Αλλά υπάρχει μικρή υποστήριξη στο ελεγχόμενο από τους Ρεπουμπλικανούς Κογκρέσο, για την αύξηση των δαπανών του Medicaid αντί για φόρους των παρόχων.

Άλλες αλλαγές της Γερουσίας στην πρόταση για το Medicaid θα επέκτειναν τις απαιτήσεις για ορισμένους δικαιούχους να εργάζονται, να εκπαιδεύονται για μια θέση εργασίας ή να προσφέρουν εθελοντική εργασία, ώστε να συμπεριλάβουν και τους γονείς μεγαλύτερων εφήβων.

Ο επικεφαλής της πλειοψηφίας της Γερουσίας John Thune (R-South Dakota) αναγνώρισε ότι ορισμένα μέλη της ομάδας του επιδιώκουν αλλαγές στο νομοσχέδιο.

«Συνεχίζουμε να ακούμε από τα μέλη μας ειδικά για στοιχεία ή κομμάτια του νομοσχεδίου που θα ήθελαν να δουν να τροποποιούνται ή να αλλάζουν ή που τους απασχολούν, και το επεξεργαζόμαστε αυτό», δήλωσε ο Thune στους δημοσιογράφους.

.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.