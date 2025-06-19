Πώς η «υπερ-βόμβα» των ΗΠΑ μπορεί να «διεισδύσει» στις σήραγγες του Φορντό

Καθώς ο Τραμπ «ζυγίζει» ένα αμερικανικό πλήγμα στο Φορντό, την υπόγεια εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στο Ιράν, ένας πρώην αρχηγός του προσωπικού του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ περιέγραψε στο BBC το πώς οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να την καταστρέψουν.

Ο Φρεντ Φλάιτζ είπε ότι δεν θα χρειαστούν στρατεύματα επί του εδάφους. Οι ΗΠΑ μπορούν να ρίξουν μια σειρά από βόμβες «καταστροφείς» στο υπόγειο εργοστάσιο.

«Θα διενεργηθούν πολλαπλές ανατινάξεις, οι οποίες θα προκαλέσουν την κατάρρευση του βουνού... Δεν θα μείνει τίποτα», είπε.

Ο Φλάιτς πρόσθεσε ότι οι βόμβες θα προκαλούσαν τεράστιες ζημιές «διεισδύοντας» στις σήραγγες που φιλοξενούν φυγοκεντρητές για τον εμπλουτισμό ουρανίου.

Το υπόγειο εργοστάσιο βρίσκεται περίπου 96 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης και είναι μία από τις δύο πιο σημαντικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν - τοποθεσίες ζωτικής σημασίας για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Εκτιμάται ότι βρίσκεται μεταξύ 80-90 μέτρων κάτω από το έδαφος, ένα βάθος που το καθιστά ασφαλές από τις ισραηλινές βόμβες. Μόνο οι ΗΠΑ θεωρείται ότι έχουν μια βόμβα αρκετά ισχυρή - τη λεγόμενη «βόμβα διάτρησης καταφυγίων» (Massive Ordnance Penetrators) για να το φτάσει και να προκαλέσει ζημιές στις πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Το Φόρντο βρίσκεται πολύ βαθύτερα από την πυρηνική εγκατάσταση Νατάνζ του Ιράν, η οποία πιστεύεται ότι έχει υποστεί σοβαρές ζημιές σε επιθέσεις του Ισραήλ από την περασμένη Παρασκευή.

Το Ιράν παραδέχτηκε την ύπαρξη της μυστικής τοποθεσίας Φορντό το 2009, αφότου αποκαλύφθηκε από τις δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Πιστεύεται ότι διαθέτει δύο κύριες σήραγγες που φιλοξενούν φυγοκεντρητές που χρησιμοποιούνται για τον εμπλουτισμό ουρανίου, κάτι που το Ισραήλ φοβάται ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Όπως ανέφερε σήμερα το Axios, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ρώτησε τους στρατιωτικούς συμβούλους του εάν οι βόμβες των 30.000 λιβρών θα μπορούσαν να καταστρέψουν το πυρηνικό εργοστάσιο στο Φορντό. Αξιωματούχοι του Πενταγώνου δήλωσαν στον Τραμπ ότι πιστεύουν ότι οι βόμβες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν εναντίον του υπόγειου εργοστασίου, αν και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ σε πραγματικές μάχες, παρά μόνο σε δοκιμές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.