Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εκτίμησε σήμερα πως «μπορεί να βρεθεί» κάποια «λύση» που θα είναι αποδεκτή τόσο από το Ισραήλ όσο και από το Ιράν, σχεδόν μια εβδομάδα μετά την έναρξη της ισραηλινής επίθεσης στην Ισλαμική Δημοκρατία, σύμμαχο της Μόσχας, ενώ υποστήριξε επίσης πως οι βομβαρδισμοί το μόνο που κάνουν είναι πως ενισχύουν την υποστήριξη του ιρανικού πληθυσμού στην ηγεσία της χώρας.

«Είναι λεπτό ζήτημα, πρέπει σίγουρα να είμαστε πολύ προσεκτικοί, όμως κατά τη γνώμη μου, συνολικά, μπορεί να βρεθεί λύση», είπε ο Ρώσος πρόεδρος σε δημοσιογράφους ξένων μέσων ενημέρωσης, αναφερόμενος σε ενδεχόμενη διπλωματική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου.

«Αυτή τη στιγμή διαπιστώνουμε ότι στο Ιράν (...) καταγράφεται συσπείρωση της κοινωνίας γύρω από την πολιτική ηγεσία» της χώρας, υποστήριξε ο κ. Πούτιν σε συζήτηση που οργανώθηκε στην Αγία Πετρούπολη.

Ιστορικά η Ρωσία έχει καλές σχέσεις με το Ισραήλ, όπου ζει μεγάλη ρωσόφωνη κοινότητα.

Όμως ο πόλεμος στην Ουκρανία που άρχισε το 2022 και ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, που επικρίνεται από τη Μόσχα, κατάφερε πλήγμα στις σχέσεις τους.

Αντιστρόφως, η σχέση της Ρωσίας –περιθωριοποιημένης από τη Δύση– με την Ισλαμική Δημοκρατία ενισχύθηκε τα τελευταία χρόνια.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προσφέρθηκε η χώρα του να μεσολαβήσει στη σύγκρουση ήδη από την περασμένη Παρασκευή, την πρώτη ημέρα της σύρραξης. Το Κρεμλίνο επανέλαβε την προσφορά του χθες Τετάρτη να συμβάλλει να «προχωρήσει ο διάλογος» των δυο κρατών, ορκισμένων εχθρών.

Η πρόταση αντιμετωπίστηκε με ψυχρότητα στις Βρυξέλλες, καθώς η ΕΕ κρίνει πως η Ρωσία δεν μπορεί να είναι «αντικειμενικός μεσολαβητής».

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, παρότι αρχικά δήλωνε «ανοικτός» σε αυτή την ιδέα, άλλαξε σκοπό.

«Πρότεινε να μεσολαβήσει, είπα ‘κάνε μου τη χάρη, κάνε τον μεσολαβητή για τον εαυτό σου. Ασχολήσου με τη μεσολάβηση για τη Ρωσία πρώτα, εντάξει; Μπορείς να ασχοληθείς με αυτό αργότερα’», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή.

«Δεν μας έχουν ζητήσει βοήθεια»

Σύμφωνα με το Associated Press, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία «δεν επιβάλλει τίποτα σε κανέναν, απλώς συζητάμε για το πώς βλέπουμε μια πιθανή διέξοδο από την κατάσταση». Είπε ότι η απόφαση θα πρέπει να αφεθεί στην «πολιτική ηγεσία όλων αυτών των χωρών, κυρίως του Ιράν και του Ισραήλ».

Ερωτηθείς αν το Ιράν είχε ζητήσει τη βοήθεια της Ρωσίας, ο Πούτιν απάντησε: «Οι Ιρανοί φίλοι μας δεν μας έχουν ζητήσει βοήθεια».

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι υπάρχουν περισσότεροι από 200 Ρώσοι υπάλληλοι στον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας Μπουσέχρ στο νότιο Ιράν, ο οποίος κατασκευάστηκε από τη ρωσική Rosatom.

«Συμφωνήσαμε με την ηγεσία του Ισραήλ ότι θα διασφαλιστεί η ασφάλειά τους», είπε.

Είπε ότι η Ρωσία μπορεί να «συνεχίσει» να συνεργάζεται με το Ιράν στο πολιτικό πυρηνικό του πρόγραμμα και να «διασφαλίσει τα συμφέροντά τους σε αυτόν τον τομέα».

Είπε ακόμα ότι η Μόσχα μετέφερε τις ιδέες της σχετικά με τον τρόπο επίτευξης της ειρήνης στις εμπλεκόμενες δυνάμεις και ότι είναι σε επαφή τόσο με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ όσο και με το Ισραήλ.

«Ούτε συζήτηση»

Ο ρώσος πρόεδρος όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο δυνητικής δολοφονίας του ανώτατου ηγέτη του Ιράν από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ή αυτές των ΗΠΑ, εάν εμπλακούν στον πόλεμο που ξέσπασε την περασμένη Παρασκευή 13η Ιουνίου, δήλωσε πως δεν επιθυμεί «ούτε καν να το συζητήσει».

Ερωτηθείς αν η Μόσχα θα ήταν διατεθειμένη να προμηθεύσει την Ισλαμική Δημοκρατία με τεχνολογικά προηγμένα όπλα για να αμυνθεί έναντι της συνεχιζόμενης επίθεσης του Ισραήλ, ο ρώσος πρόεδρος Πούτιν περιορίστηκε να πει πως η συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης που υπέγραψαν η κυβέρνησή του και η ιρανική τον Ιανουάριο δεν προέβλεπε στρατιωτική συνεργασία.

