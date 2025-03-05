Η ενέργεια φέρνει πιο κοντά Τουρκία και Αζερμπαϊτζάν

Άλλο ένα βήμα στη στενή ενεργειακή συνεργασία Τουρκίας-Αζερμπαϊτζάν γίνεται σήμερα, παρουσία του Αζέρου προέδρου Ιλχάμ Αλίγιεφ. Ο Αλίγιεφ, που βρίσκεται στην Άγκυρα προσκεκλημένος του Τούρκου προέδρου, θα έχει συνομιλίες για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων που ούτως ή άλλως είναι ιδιαίτερα στενές. Με την ευκαιρία της επίσκεψης, θα λάβει χώρα η τελετή έναρξης λειτουργίας νέου αγωγού φυσικού αερίου, τα θεμέλια του οποίου έθεσαν οι πρόεδροι Ερντογάν και Αλίγιεφ στο Αζερμπαϊτζάν στις 25 Σεπτεμβρίου 2023. Ο νέος αγωγός που θα συνδέει την ανατολική Τουρκία με τον αυτόνομο θύλακα του Ναχτσιβάν, ο οποίος βρίσκεται εντός του Αζερμπαϊτζάν, έχει μήκος 97 χλμ. και αναμένεται να μειώσει σημαντικά την εξάρτηση του Ναχτσιβάν από το ιρανικό αέριο.



Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο πρόεδρος Αλίγιεφ θα συζητήσει με τον Τούρκο πρόεδρο μέτρα για την περαιτέρω ενίσχυση των αδελφικών δεσμών Τουρκίας-Αζερμπαϊτζάν.

Περαιτέρω ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας

Σήμερα επίσης η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Αζερμπαϊτζάν στον τομέα του φυσικού αερίου δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Τουρκικής Κυβερνήσεως, θέτοντας επίσημα σε ισχύ τη συμφωνία αυτή, που είχε υπογραφεί αρχικά τον περασμένο Μάιο στην Κωνσταντινούπολη από τον Τούρκο υπουργό Ενέργειας και τον υπουργό Οικονομίας του Αζερμπαϊτζάν. Η συμφωνία ενισχύει περαιτέρω την εταιρική σχέση των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα και προβλέπει ότι μέχρι το 2030 πρόσθετοι όγκοι φυσικού αερίου του Αζερμπαϊτζάν από την περιοχή της Κασπίας θα φτάνουν στην Τουρκία, με ένα μέρος αυτού του φυσικού αερίου να μεταφέρεται στην Ευρώπη. Για να διευκολυνθεί αυτό, η συμφωνία προβλέπει διεύρυνση των δυνατοτήτων του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΝΑΡ και του Μπακού-Τιφλίδας-Ερζουρούμ της Τουρκίας.

