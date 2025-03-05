Η Χαμάς χαιρετίζει την πρόταση της αραβικής συνόδου για την ανοικοδόμηση της Γάζας

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς χαιρέτισε σήμερα το σχέδιο που υιοθετήθηκε κατά τη διάρκεια της αραβικής συνόδου για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας και τη συγκρότηση επιτροπής για τη διαχείριση του παλαιστινιακού εδάφους που καταστράφηκε από τον πόλεμο.

«Χαιρετίζουμε το σχέδιο ανοικοδόμησης της Γάζας που υιοθετήθηκε στο τελικό ανακοινωθέν της συνόδου κορυφής», δήλωσε η παλαιστινιακή οργάνωση, εκφράζοντας επίσης την υποστήριξή της στον σχηματισμό μιας επιτροπής για να επιβλέπει τις προσπάθειες διάσωσης και αρωγής, την ανοικοδόμηση και τη διακυβέρνηση στη Γάζα, σε σχέση με ένα όργανο του οποίου η ίδρυση ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου στο Κάιρο.

Πηγή: skai.gr

