Διπλωματική κρίση Ρωσίας - Ρουμανίας: Το Βουκουρέστι κήρυξε persona non grata τον Ρώσο στρατιωτικό ακόλουθο - Με αντίποινα απειλεί η Μόσχα

Την ανακοίνωση έκανε το υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας την Τρίτη με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών να ανακοινώνει ότι η Ρωσία θα προβεί σε αντίποινα

Ρωσική πρεσβεία

Διπλωματική κρίση ανάμεσα στη Ρουμανία και τη Ρωσία καθώς το Βουκουρέστι κήρυξε «ανεπιθύμητα πρόσωπα» (persona non grata), τον στρατιωτικό ακόλουθο και τον αναπληρωτή του στη ρωσική πρεσβεία στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας, όπως ανακοίνωσε το ρουμανικό υπουργείο Εξωτερικών την Τετάρτη.

Άμεση ήταν η αντίδραση της Μόσχας με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών να ανακοινώνει ότι η Ρωσία θα προβεί σε αντίποινα κατά της Ρουμανίας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

