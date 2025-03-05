Διπλωματική κρίση ανάμεσα στη Ρουμανία και τη Ρωσία καθώς το Βουκουρέστι κήρυξε «ανεπιθύμητα πρόσωπα» (persona non grata), τον στρατιωτικό ακόλουθο και τον αναπληρωτή του στη ρωσική πρεσβεία στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας, όπως ανακοίνωσε το ρουμανικό υπουργείο Εξωτερικών την Τετάρτη.

Άμεση ήταν η αντίδραση της Μόσχας με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών να ανακοινώνει ότι η Ρωσία θα προβεί σε αντίποινα κατά της Ρουμανίας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

