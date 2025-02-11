Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων στη Γάζα θα πρέπει να ακυρωθεί εάν δεν απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι μέχρι τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε στους δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο, επαναλαμβάνοντας την απειλή που έκανε πολλές φορές πριν αναλάβει το γραφείο.

Η σκληρή συζήτηση έρχεται μετά την ανακοίνωση της Χαμάς ότι καθυστερεί την απελευθέρωση των ομήρων, θέτοντας σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «φρικτή» την απειλή της Χαμάς να αναβληθεί η προσεχής απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας, απειλώντας πως η κατάσταση στον υπό πολιορκία παλαιστινιακό θύλακα θα μετατραπεί σε αληθινή «κόλαση» αν δεν έχουν «επιστρέψει όλοι σπίτια τους πριν από το μεσημέρι του Σαββάτου».

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε πως το Ισραήλ θα μπορούσε να «ακυρώσει» τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα αν δεν έχουν απελευθερωθεί οι όμηροι όταν παρέλθει η προθεσμία.

Πηγή: skai.gr

