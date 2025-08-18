Άστον Κούτσερ: Eκτός από ηθοποιός και επενδυτής στην «Soho House»

Η γνωστή ιδιωτική λέσχη «Soho House» εξαγοράστηκε έναντι 2,7 δισ. δολαρίων από κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει και ο διάσημος ηθοποιός του Χόλιγουντ Αστον Κούτσερ.

Η «Soho House» άνοιξε το πρώτο της παράρτημα στο Λονδίνο το 1995 και σήμερα αριθμεί συνολικά 46 χώρους σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ασία, προσφέροντας υπηρεσίες στον τομέα της φιλοξενίας.

Η λέσχη επικεντρώνει τις δραστηριότητές της στα μέσα ενημέρωσης, τις τέχνες και τις βιομηχανίες μόδας.

Λειτουργεί ως κλαμπ, ξενοδοχεία, εστιατόρια και χώροι ψυχαγωγίας.

Διαχρονικά θεωρείται στέκι της διεθνούς ελίτ ενώ σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, σε έναν από τους χώρους της στο Λονδίνο πραγματοποιήθηκε το πρώτο ραντεβού του πρίγκιπα Χάρι με τη Μέγκαν Μαρκλ.

Ωστόσο, μετά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης το 2021, η εταιρεία δυσκολεύεται να αποφέρει κέρδη, με την τιμή της μετοχής να καταγράφει σημαντική πτώση.

Αναλυτές αποδίδουν την πορεία αυτή στο γεγονός ότι η «Soho House» είχε χάσει μέρος της ταυτότητας που την έκανε ξεχωριστή στα πρώτα της χρόνια.

Η συμφωνία εξαγοράς έκλεισε με τιμή 9 δολάρια ανά μετοχή, τιμή αυξημένη κατά 18% σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής, αλλά ακόμα χαμηλότερη από το ιστορικό υψηλό των 14,21 δολαρίων τον Αύγουστο του 2021.

Της κοινοπραξίας, που προχωρά στην εξαγορά, ηγείται η MCR Hotels, η τρίτη μεγαλύτερη αλυσίδα ξενοδοχείων στις ΗΠΑ, γνωστή για το εντυπωσιακό «TWA Hotel» στο αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης αλλά και για τη διαχείριση του «BT Tower» στο Λονδίνο.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι διατηρούν τα ποσοστά τους εντούτοις στο νέο διοικητικό συμβούλιο θα συμμετέχουν ο ηθοποιός και επενδυτής- πλέον- Άστον Κούτσερ, αλλά και ο επικεφαλής της MCR, Τάιλερ Μορς.

Πηγή: skai.gr

