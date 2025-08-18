Δήλωση Λαμπίμπ σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπιστικής Βοήθειας 2025

Ενόψει της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Ανθρωπιστικής Βοήθειας, η Επίτροπος Ισότητας, Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Ατζά Λαμπίμπ εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι ένας από τους μεγαλύτερους χορηγούς ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο και καταβάλλει προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο ώστε να σωθούν εκατομμύρια ζωές σε καταστάσεις κρίσης.

Ωστόσο, σε μια εποχή κατά την οποία οι ανθρωπιστικές ανάγκες αυξάνονται όλο και περισσότερο, ο σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου απειλείται. Οι στοχευμένες επιθέσεις κατά αμάχων και εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και οι επιθέσεις κατά νοσοκομείων, σχολείων και άλλων μη στρατιωτικών στόχων αυξάνονται, ενώ οι πληγέντες όλο και περισσότερο δεν έχουν πρόσβαση σε σωτήρια βοήθεια.

Ωστόσο, το «δίκαιο του πολέμου» που θεσπίστηκε με τις Συμβάσεις της Γενεύης το 1949 παραμένει αμετάβλητο: η παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου αποτελεί έγκλημα.

Ποτέ η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας δεν υπήρξε πιο επικίνδυνη. Το 2024 ήταν το πλέον θανατηφόρο έτος που έχει καταγραφεί για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, με 383 νεκρές και νεκρούς, 308 τραυματίες και 125 απαγωγές. Με τον θάνατο 265 εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας ήδη το 2025, κινδυνεύουμε να ξεπεράσουμε το τραγικό ιστορικό ρεκόρ του περασμένου έτους.

Καθώς οι κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη σκληρή πραγματικότητα της εκτεταμένης ατιμωρησίας, όπου οι δράστες παραμένουν ατιμώρητοι. Χωρίς λογοδοσία για τη δολοφονία εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, θα πεθάνουν περισσότεροι εργαζόμενοι.

Υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα που μπορούμε να λάβουμε για να στηρίξουμε όσες και όσους διακινδυνεύουν τη ζωή τους ώστε να παρέχουν τροφή, νερό και ιατρική περίθαλψη σε άτομα που έχουν ανάγκη.

Οι τοπικοί εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, το 90% των ατόμων που δέχθηκαν επιθέσεις, συχνά στερούνται της προστασίας του διεθνούς προσωπικού.

Το ενωσιακό πρόγραμμα ταχείας αντίδρασης για την προστασία των εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας στηρίζει τους τοπικούς εργαζομένους που υφίστανται επιθέσεις, βοηθώντας επί του παρόντος 376 εργαζόμενους και εργαζόμενες σε 211 κρίσιμα περιστατικά.

Καθώς η διάρκεια των ανθρωπιστικών κρίσεων παρατείνεται όλο και περισσότερο, η προσοχή μας πρέπει να εκτείνεται πέρα από τις πλέον ορατές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Οι ανθρωπογενείς ανθρωπιστικές κρίσεις στο Σουδάν, τη Γάζα και την Ουκρανία έχουν δικαίως προκαλέσει παγκόσμια κατακραυγή. Ωστόσο, αναρίθμητες άλλες κρίσεις εκτυλίσσονται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η ανθρωπιστική βοήθεια θα παραμείνει φάρος ελπίδας, ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές, και η στήριξη της ΕΕ θα είναι σταθερή. Ωστόσο, γνωρίζω ότι, παρόλο που η ανθρωπιστική βοήθεια είναι απαραίτητη, δεν είναι αρκετή από μόνη της. Ο τερματισμός των δεινών που προκαλούνται από συγκρούσεις και ανθρωπογενείς κρίσεις απαιτεί θαρραλέα πολιτική ηγεσία και δράση για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και την προστασία των πλέον ευάλωτων ατόμων.»

Αθηνά Παπακώστα

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.