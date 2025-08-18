Λογαριασμός
Στον Λευκό Οίκο με κοστούμι ο Ζελένσκι

Με μαύρο σακάκι, μαύρο πουκάμισο και μαύρο παντελόνι εμφανίστηκε στις ΗΠΑ για την κρίσιμη συνάντηση ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι  

Ζελενσκι

Με μαύρο σακάκι, μαύρο πουκάμισο και μαύρο παντελόνι εμφανίστηκε στις ΗΠΑ για την κρίσιμη συνάντηση ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφήνοντας πίσω την παραδοσιακή στρατιωτική του ενδυμασία. 

Η επιλογή του Ουκρανού προέδρου απασχόλησε τα μέσα με το Axios να αναφέρει νωρίτερα τη ΔευτέραΠρος επίλυση βαίνει η... ενδυματολογική διένεξη του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι που συνέτεινε στην προηγούμενη επεισοδιακή συνάντηση στον Λευκό Οίκο. Ο λόγος; Δύο πηγές ανέφεραν στο Axios ότι ο Λευκός Οίκος ρώτησε Ουκρανούς αξιωματούχους αν ο Ουκρανός πρόεδρος θα φορέσει κοστούμι στη σημερινή (Δευτέρα) δύσκολη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο. 

Μάλιστα σύμβουλος του Τραμπ, εν μέρει αστειευόμενος, είπε στο Axios ότι «θα ήταν καλό σημάδι για την ειρήνη» αν ο Ζελένσκι φορούσε κοστούμι τη Δευτέρα. 

