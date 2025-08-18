Στον Λευκό Οίκο με κοστούμι ο Ζελένσκι

Με μαύρο σακάκι, μαύρο πουκάμισο και μαύρο παντελόνι εμφανίστηκε στις ΗΠΑ για την κρίσιμη συνάντηση ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφήνοντας πίσω την παραδοσιακή στρατιωτική του ενδυμασία.

Η επιλογή του Ουκρανού προέδρου απασχόλησε τα μέσα με το Axios να αναφέρει νωρίτερα τη Δευτέρα: Προς επίλυση βαίνει η... ενδυματολογική διένεξη του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι που συνέτεινε στην προηγούμενη επεισοδιακή συνάντηση στον Λευκό Οίκο. Ο λόγος; Δύο πηγές ανέφεραν στο Axios ότι ο Λευκός Οίκος ρώτησε Ουκρανούς αξιωματούχους αν ο Ουκρανός πρόεδρος θα φορέσει κοστούμι στη σημερινή (Δευτέρα) δύσκολη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

Μάλιστα σύμβουλος του Τραμπ, εν μέρει αστειευόμενος, είπε στο Axios ότι «θα ήταν καλό σημάδι για την ειρήνη» αν ο Ζελένσκι φορούσε κοστούμι τη Δευτέρα.

Our main goal is a reliable and lasting peace for Ukraine and for the whole of Europe. And it is important that the momentum of all our meetings lead to precisely this result. We understand that we shouldn't expect Putin to voluntarily abandon aggression and new attempts at… pic.twitter.com/lSlBPJNKZo — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.