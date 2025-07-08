Οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις στόχευσαν με λέιζερ γερμανικό αεροσκάφος το οποίο συμμετείχε στην επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» (ASPIDES), με αποτέλεσμα να τεθεί σε κίνδυνο το πλήρωμα και να διακοπεί η επιχείρηση, αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτη» κίνηση.

Στο γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών «για αυτόν τον λόγο» εκλήθη ήδη ο πρέσβης της Κίνας στο Βερολίνο Ντενγκ Χόνγκμπο.

Ο φωτισμός ενός στόχου με λέιζερ θεωρείται στον στρατό απειλητική κίνηση.

The Chinese military employed a laser targeting a German aircraft in the EU operation #ASPIDES. Endangering German personnel & disrupting the operation is entirely unacceptable. The Chinese ambassador was summoned to the Federal Foreign Office today. — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) July 8, 2025

Το συμβάν

Η επίθεση, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, έλαβε χώρα στις αρχές Ιουλίου κοντά στις ακτές της Υεμένης, όταν κατά την διάρκεια πτήσης ρουτίνας στο πλαίσιο της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα γερμανικό αναγνωριστικό αεροσκάφος τυφλώθηκε χωρίς προειδοποίηση από κινεζικό πολεμικό πλοίο με λέιζερ, ενώ πετούσε πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου 'Αμυνας στην εφημερίδα BILD, το αεροσκάφος με την πλατφόρμα πολλαπλών αισθητήρων (MSP) χρησιμοποιείται ως «ιπτάμενο μάτι» για την θαλάσσια επιτήρηση στην περιοχή και δέχθηκε την επίθεση χωρίς αιτία και χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε επαφή κατά την διάρκεια της επιχείρησης.

Το συγκεκριμένο κινεζικό πλοίο μάλιστα, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος, είχε ήδη εντοπιστεί πολλές φορές στην περιοχή. «Χρησιμοποιώντας το λέιζερ, το πολεμικό πλοίο αποδέχθηκε ουσιαστικά τον κίνδυνο να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπους και εξοπλισμό. Αυτό είναι απαράδεκτο», ανέφερε το γερμανικό υπουργείο 'Αμυνας.

Το πλήρωμα υποχρεώθηκε να ματαιώσει την αποστολή του και επέστρεψε με ασφάλεια στο Τζιμπουτί, όπου γίνεται ο ανεφοδιασμός των αεροσκαφών της επιχείρησης.

Η BILD αναφέρει ακόμη ότι οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις έχουν κατ' επανάληψη χρησιμοποιήσει λέιζερ εναντίον δυτικών αεροσκαφών προκειμένου να «τυφλώσουν» τους πιλότους και να διαταράξουν τα ηλεκτρονικά συστήματα του αεροσκάφους.

Ο συγκεκριμένος τύπος λέιζερ πάντως, διευκρινίζει η εφημερίδα επικαλούμενη στρατιωτική πηγή, δεν χρησιμοποιείται πριν από την εκτόξευση πυραύλου, αλλά μόνο για την αναστάτωση των αεροσκαφών.

Η αποστολή «ΑΣΠΙΔΕΣ» της ΕΕ έχει στόχο την προστασία των εμπορικών πλοίων από τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Γερμανία συμμετέχει στην επιχείρηση με 700 στελέχη της Bundeswehr και τον περασμένο Ιανουάριο η Bundestag ανανέωσε την εντολή τους.

