ΕΕ: Δύσκολη αποστολή στη Λιβύη για το μεταναστευτικό

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μάγκνους Μπρούνερ, μεταβαίνει στη Λιβύη, συνοδευόμενος από αρμόδιους υπουργούς Ελλάδας, Ιταλίας και Μάλτας, σε μια αποστολή με στόχο την ανάσχεση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη. Στην αποστολή μετέχει και ο νέος Έλληνας υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης. Η επίσκεψη πραγματοποιείται υπό το βάρος των τελευταίων εξελίξεων στην Κρήτη, όπου τις τελευταίες ημέρες έχουν φτάσει περίπου 1.400 μετανάστες, επιβαρύνοντας τις ήδη ανεπαρκείς δομές φιλοξενίας και προκαλώντας ανθρωπιστική κρίση στο νησί.

Πολιτικές δυσκολίες και προκλήσεις για την ΕΕ στη Λιβύη

Η αποστολή του Αυστριακού Επιτρόπου χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα απαιτητική, εξαιτίας της περίπλοκης πολιτικής κατάστασης που επικρατεί στη Λιβύη, όπου λειτουργούν δύο ανταγωνιστικές κυβερνήσεις: η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση στην Τρίπολη και μια παράλληλη διοίκηση στη Βεγγάζη. Αυτή η ιδιομορφία αδυνατεί να επιτρέψει την υπογραφή μίας ολοκληρωμένης συμφωνίας με την ΕΕ, όπως συνέβη με την Τυνησία ή την Αίγυπτο.

Η αποστολή λαμβάνει χώρα λίγες ημέρες μετά την ευρωπαϊκή σύνοδο στις Βρυξέλλες, όπου συζητήθηκε εκτενώς η έξαρση των μεταναστευτικών ροών με αφετηρία βασικά τη Λιβύη. Υιοθετήθηκε η πρωτοβουλία για μια συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση, με επιτόπια συμμετοχή υπουργών από τις χώρες που πλήττονται περισσότερο.

Μαζί με τον Επίτροπο Μπρούνερ, συμμετέχουν ο Έλληνας υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, ο Ιταλός ομόλογός του Ματέο Πιαντεντόζι και ο Μαλτέζος υπουργός Εσωτερικών Μπάιρον Καμιλλέρι.

Επιχειρησιακοί στόχοι και οικονομικές πτυχές

Ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η Κομισιόν δεν προτίθεται να δεσμευθεί άμεσα σε νέα οικονομικά πακέτα στήριξης. Αντιθέτως, κύριος στόχος της αποστολής είναι η ενίσχυση στενής συνεργασίας με τις αρχές και των δύο πλευρών στη Λιβύη για αποτελεσματικότερη διαχείριση του μεταναστευτικού. Δεν αποκλείεται ωστόσο, εφόσον διαπιστωθούν επιπλέον ανάγκες, να εξεταστεί η χορήγηση πρόσθετων κονδυλίων σε μεταγενέστερο στάδιο. Σημειώνεται ότι η ΕΕ έχει ήδη χρηματοδοτήσει τη Λιβύη με 465 εκατομμύρια ευρώ τα έτη 2015-2021, μέσω του Ταμείου Έκτακτης Ανάγκης για την Αφρική.

Παράλληλα, η Κομισιόν αναγνωρίζει την πιθανότητα εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού από τη Λιβύη για πολιτικούς σκοπούς, ενώ τονίζεται πως στη χώρα δραστηριοποιούνται και τρίτες δυνάμεις, όπως η Ρωσία και η Τουρκία, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο.

Εντατικοποίηση πιέσεων προς Αίγυπτο

Βασική επιδίωξη της ευρωπαϊκής πλευράς είναι η εύρεση κοινών σημείων συνεννόησης και με τις δύο κυβερνητικές οντότητες, υπό το πρίσμα μιας πολιτικής ενίσχυσης ή ανάσχεσης («καρότου και μαστίγιου»). Παρά ταύτα, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, ο έλεγχος των χερσαίων συνόρων, κυρίως από την πλευρά της Αιγύπτου, παραμένει στα χέρια παραστρατιωτικών ομάδων (militias), γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την έλλειψη ουσιαστικής προόδου στην περιοχή.

Η Κομισιόν δρομολογεί νέες πιέσεις και προς το Κάιρο, καθώς παρά τη χορήγηση 200 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας, ο έλεγχος των συνόρων με τη Λιβύη παραμένει ανεπαρκής. Μάλιστα, το μεγαλύτερο ποσοστό των διελεύσεων φέρεται να αφορά Αιγύπτιους πολίτες.

Η επιτυχία της ευρωπαϊκής αποστολής στη Λιβύη θεωρείται κομβικής σημασίας για το μέλλον της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής και την αναζήτηση λύσεων στην εντεινόμενη κρίση που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη της νότιας Ευρώπης.

Πηγή: Deutsche Welle

