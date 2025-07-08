Πυρκαγιά κατέκαψε πάνω από 23.000 στρέμματα δασικής έκτασης, κυρίως στο φυσικό πάρκο του Ελς Πορτς στο Παούλς, κοντά στην Ταραγόνα, στη βορειοανατολική Ισπανία, αναγκάζοντας τους κατοίκους ορισμένων γύρω χωριών να παραμείνουν σε περιορισμό στα σπίτια τους, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

A massive forest fire has broken out in Paüls, Baix Ebre, province of Tarragona, Catalonia, Spain....🔥pic.twitter.com/SJe2xVlS2u — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 7, 2025

Η δασική πυρκαγιά «πλήττει έκταση περίπου 23.770 στρεμμάτων γης, σε μεγάλο μέρος δασική», έγραψαν στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X αγροτικοί φορείς της Καταλονίας, διευκρινίζοντας ότι το 30% αυτής της έκτασης βρισκόταν στο φυσικό πάρκο Ελς Πορτς.

«Η νύχτα, κατά την οποία έπνεαν ισχυροί άνεμοι με ριπές που έφταναν έως και τα 90 χιλιόμετρα/ώρα, περιέπλεξε το έργο της κατάσβεσης και κατέστησε υποχρεωτική τη διεύρυνση της ζώνης περιορισμού» κατοίκων στα σπίτια τους, διευκρίνισε η πυροσβεστική υπηρεσία σε ανάρτησή της στο ίδιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Uncontrolled Wildfire Sweeps Through Catalonia, Spain.



A massive wildfire that began in Paüls has now crossed the Ebro River and reached Tivenys.



Over 1,500 hectares of land have been scorched, and the fire remains uncontained.



Residents have been confined in multiple towns,… pic.twitter.com/NGLw6HFn5V — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 8, 2025

Το αίτημα περιορισμού στα σπίτια που απηύθυναν οι αρχές αφορά πολλά χωριά, ενώ σε πολλούς δρόμους έχει διακοπεί η κυκλοφορία, πρόσθεσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή της πυρκαγιάς του Παούλς (…) το πιο ασφαλές είναι να παραμείνετε περιορισμένοι στα σπίτια σας, να κλείσετε πόρτες και παράθυρα και να μην βγαίνετε στον δρόμο. Ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών και καλέστε το @112 στην περίπτωση ανάγκης», πρόσθεσε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στην ίδια πλατφόρμα.

Ο στρατός, μέσω της Επείγουσας Στρατιωτικής Μονάδας (UME) του, αναπτύχθηκε στη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή για να προσφέρει βοήθεια στα σωστικά συνεργεία, ανέφερε η UME στον λογαριασμό της στο X.

Εδώ και μέρες η Ισπανία αντιμετωπίζει θερμοκρασίες καύσωνα, που έχουν ξεράνει τη βλάστηση και αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιών.

Σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (Aemet), η Ισπανία έζησε τον πιο ζεστό Ιούνιο που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με μέση θερμοκρασία 23,6° Κελσίου.

Η μετεωρολογική υπηρεσία υπογράμμισε ότι η συχνότητα των επεισοδίων καύσωνα έχει τριπλασιαστεί τα τελευταία δέκα χρόνια στην Ισπανία.

Το 2022, 3 εκατομμύρια στρέμματα καταστράφηκαν από πάνω από 500 πυρκαγιές στη χώρα, αριθμός ρεκόρ στην Ευρώπη, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (Effis). Το 2024, ο αριθμός αυτός μειώθηκε σαφώς στα περίπου 420.000 στρέμματα.

Στις αρχές του φετινού καλοκαιριού, έχουν καεί ήδη 210.000 στρέμματα, σύμφωνα με το Effis.

Πριν από μερικές ημέρες, η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης δήλωσε ότι αναμένει ένα «πολύ δύσκολο» καλοκαίρι στο μέτωπο των δασικών πυρκαγιών.

🔥 On 1 July, the “Torrefeta i Florejacs” fire broke out in the Segarra region, Spain.



It burned approximately 5,000 hectares across several municipalities.



This #CopernicusEU #Sentinel2 image shows the burn scar left.#ImageOfTheDay pic.twitter.com/dmv443XdfX — Copernicus EU (@CopernicusEU) July 5, 2025

«Παραμένει ενεργή» πυρκαγιά σπάνιας έντασης στη Γαλλία

Πυρκαγιά σπάνιας έντασης «παραμένει ενεργή» σήμερα το πρωί στη νότια Γαλλία, όπου έχει κάψει πάνω από 20.000 στρέμματα δασικής έκτασης, προκαλώντας το προσωρινό κλείσιμο αυτοκινητόδρομου προς την Ισπανία, όπως και την απομάκρυνση κατοίκων, στα σπίτια των οποίων έφτασαν οι φλόγες.

A major forest fire near France’s Narbonne has burned over 1,450 hectares, forcing evacuations, closing a motorway, and engulfing homes, as seen from the access road and water bomber aircraft.#France #Narbonne #ForestFire pic.twitter.com/0VWGzGJlfc — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 8, 2025

Έως 1.070 πυροσβέστες αγωνίζονται για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και 5 «τραυματίστηκαν πολύ ελαφρά», ανέφεραν νωρίς σήμερα το πρωί οι νομαρχιακές αρχές του Ωντ, γεωγραφικού διαμερίσματος που έχει ήδη πληγεί από τρεις δασικές πυρκαγιές σε μια εβδομάδα.

Η πυρκαγιά «παραμένει ενεργή», προειδοποίησαν οι κρατικές υπηρεσίες και αεροπλάνα Dash και Canadair ξανάρχισαν τις ρίψεις νερού όταν ξημέρωσε.

Η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο A9, που συνδέει τη Γαλλία με την Ισπανία κατά μήκος της Μεσογείου, θα επιτρεπόταν ξανά από τις 10:00 τοπική ώρα (11:00 ώρα Ελλάδος) μετά τη διακοπή της κυκλοφορίας στην οδική αυτή αρτηρία χθες, Δευτέρα, ανακοίνωσαν οι νομαρχιακές αρχές του Ωντ.

«Σήμερα το πρωί έγινε μία εκτίμηση. Ξανανοίγουμε σταδιακά τον αυτοκινητόδρομο. Αρχικά το ρεύμα βορρά-νότου για να αποσυμφορήσουμε τα φορτηγά και στην συνέχεια το άλλο ρεύμα», δήλωσε στο AFP ο νομάρχης του Ωντ Κριστιάν Πουζέ.

Πέντε πολίτες λαμβάνουν «ιατρική φροντίδα, μεταξύ αυτών ένα παιδί», σύμφωνα με τις νομαρχιακές αρχές. Οι φλόγες προκάλεσαν ζημιές σε πολλά σπίτια και κατέστρεψαν ένα εργαστήριο και έναν στάβλο.

Οι αρχές διατηρούν εξάλλου τα μέτρα περιορισμού στα σπίτια που εφαρμόστηκαν σε πολλές συνοικίες του νοτίου τμήματος της Ναρμπόν, στην Περιάκ-ντε-Μερ και στον οικισμό Πρα-ντε-Σεστ της κοινότητας Μπαζ, που συνορεύει με τον A9.

Σε αυτόν τον οικισμό, οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους λόγω των φόβων για τη φωτιά.

Η Μαρτίν Μπου, μια συνταξιούχος, λέει με δάκρυα στα μάτια στο AFP ότι είδε τις φλόγες να πλησιάζουν γύρω στα είκοσι μέτρα από το σπίτι της. Μετά, έφτασε ο δήμαρχος, λέγοντας «ότι πρέπει να κλείσουν όλα», τότε «άρχισε να βγάζει τα κλουβιά μεταφοράς με τις γάτες (της), να μαζεύει τις χελώνες (της), και έβαλε τον σκύλο στο αυτοκίνητο» προτού απομακρυνθεί προς την κοινότητα Περιάκ-ντε-Μερ, από όπου επέστρεψε σήμερα το πρωί.

Πολλοί οδηγοί αυτοκινήτων εγκλωβίστηκαν σε τεράστια μποτιλιαρίσματα, ορισμένοι αναγκάστηκαν να περάσουν τη νύχτα στα αυτοκίνητά τους. Περίπου 150 άνθρωποι φιλοξενήθηκαν στο εκθεσιακό πάρκο της Ναρμπόν, ενώ άλλοι σε αίθουσες ή γυμναστήρια σε γειτονικές κοινότητες.

Αν και η τραμουντάνα, ο άνεμος που πνέει στη μεσογειακή ακτή, αναμένεται να πέσει ελαφρά σήμερα, ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ αυξημένος λόγω των «μετεωρολογικών συνθηκών (…) που είναι πολύ κοντά» σε αυτές της Δευτέρας, προειδοποίησε η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France.

H φωτιά ξεκίνησε χθες γύρω στις 15:00 τοπική ώρα (16:00 ώρα Ελλάδος) υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, από έναν αμπελώνα στην οροσειρά Κορμπιέρ. Στη συνέχεια εξαπλώθηκε γρήγορα, τροφοδοτούμενη από την τραμουντάνα σε βλάστηση που έχει ξεραθεί από την ανομβρία και την παρατεταμένη περίοδο καύσωνα τις τελευταίες μέρες.

Οι πρώτες μεγάλες πυρκαγιές της εποχής ξέσπασαν στη Γαλλία το σαββατοκύριακο σε πολλά γεωγραφικά διαμερίσματα στο νότιο τμήμα της χώρας, προκαλώντας μεγάλα μποτιλιαρίσματα εν μέσω πολλών αναχωρήσεων για τις θερινές διακοπές.

Πηγή: AFP, ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.