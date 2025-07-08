Οι διαφορές στις συνομιλίες για κατάπαυση πυρός στη Γάζα, που βρίσκονται υπό εξέλιξη στο Κατάρ μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, μπορούν να γεφυρωθούν, αλλά ίσως χρειαστούν περισσότερες από μερικές ημέρες για την επίτευξη συμφωνίας, δήλωσαν σήμερα Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Η νέα προσπάθεια από τους Αμερικανούς, τους Καταριανούς και τους Αιγύπτιους μεσολαβητές να παύσουν οι εχθροπραξίες στον θύλακα εντάθηκε από την Κυριακή, όταν οι εμπόλεμες πλευρές ξεκίνησαν έμμεσες συνομιλίες στην Ντόχα και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκίνησε το ταξίδι του για την Ουάσινγκτον.

Ο Νετανιάχου συναντήθηκε χθες με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε την παραμονή της συνάντησής τους ότι συμφωνία για κατάπαυση πυρός και τους ομήρους μπορεί να επιτευχθεί αυτή την εβδομάδα. Ο Ισραηλινός ηγέτης αναμενόταν να συναντηθεί σήμερα με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό της πρότασης εκεχειρίας, θα ταξιδέψει στην Ντόχα αυτή την εβδομάδα για να ενταχθεί στις συζητήσεις εκεί, δήλωσε χθες σε δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, σε ενημέρωση δημοσιογράφων στην Ουάσινγκτον, δήλωσαν ότι ίσως χρειαστούν περισσότερες από μερικές ημέρες για να οριστικοποιηθούν οι συμφωνίες στην Ντόχα, αλλά δεν προχώρησαν σε λεπτομέρειες αναφορικά με τα σημεία διαφωνίας. Άλλος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος.

Ο Ισραηλινός υπουργός Ζέεβ Έλκιν, που συμμετέχει στο συμβούλιο ασφαλείας του Νετανιάχου, δήλωσε ότι υπάρχει «πραγματική πιθανότητα» να συμφωνηθεί κατάπαυση πυρός. «Η Χαμάς θέλει να αλλάξει μερικά κεντρικά ζητήματα, δεν είναι απλό, αλλά υπάρχει πρόοδος», δήλωσε ο ίδιος στο κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ισραήλ Kan.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις επαναλήφθηκαν σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ, αλλά χωρίς «καμία σημαντική πρόοδο» για την ώρα, σύμφωνα με παλαιστινιακή πηγή που βρίσκεται κοντά στη διαδικασία.

«Καμία σημαντική πρόοδος δεν έχει επιτευχθεί έως τώρα και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται», δήλωσε η πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο, την τρίτη ημέρα των συνομιλιών που διεξάγονται υπό την αιγίδα ξένων μεσολαβητών, 21 και πλέον μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι συζητήσεις συνεχίζουν να επικεντρώνονται στους μηχανισμούς εφαρμογής (της συμφωνίας εκεχειρίας), ειδικά των όρων που σχετίζονται με την απόσυρση (του ισραηλινού στρατού) και την ανθρωπιστική βοήθεια» για το παλαιστινιακό έδαφος, είχε δηλώσει νωρίτερα άλλη παλαιστινιακή πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

