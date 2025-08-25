Στο Συμβούλιο Ασφαλείας αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα ψηφοφορία για την ενδεχόμενη παράταση της ισχύος της εντολής των της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στον νότιο Λίβανο (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά), που η Γαλλία, όπως και η Βηρυτός, θέλουν να ανανεωθεί για έναν χρόνο αλλά η ιδέα αντιμετωπίζεται εχθρικά από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Τα 15 κράτη μέλη, μόνιμα και μη, του ΣΑ άρχισαν την περασμένη εβδομάδα συνομιλίες για το σχέδιο ψηφίσματος που καταρτίστηκε και υποβλήθηκε από το Παρίσι και σκοπό έχει να ανανεωθεί η εντολή των περίπου 10.800 κυανόκρανων –μέλη των ενόπλων δυνάμεων της Ινδονησίας, της Ινδίας, της Ιταλίας, της Γκάνας και ακόμη του Νεπάλ–, που αναπτύχθηκαν στα σύνορα του Ισραήλ και του Λιβάνου αρχικά τον Μάρτιο του 1978.

Το κείμενο του σχεδίου απόφασης, που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, προβλέπει την ανανέωση της εντολής της FINUL ως τη 31η Αυγούστου 2026, ενώ ταυτόχρονα εκφράζει «την πρόθεση» του Συμβουλίου Ασφαλείας «να εργαστεί για την απόσυρση» των κυανόκρανων, «με σκοπό η λιβανική κυβέρνηση και μόνο να εγγυάται την ασφάλεια στον νότο».

Η ψηφοφορία καταγράφεται καθώς η Βηρυτός έχει δεσμευτεί να αφοπλίσει και να διαλύσει τον στρατιωτικό βραχίονα του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, ως το τέλος του τρέχοντος έτους, υπό πίεση των ΗΠΑ και στο πλαίσιο της εφαρμογής της κατάπαυσης του πυρός που τερμάτισε τον πόλεμο δυο μηνών ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και τη Χεζμπολά τον Νοέμβριο του 2024.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο πρόεδρος του Λιβάνου, ο Ζοζέφ Αούν, τάχθηκε υπέρ της παραμονής των κυανοκράνων, καθώς, όπως εκτίμησε, «οποιοσδήποτε περιορισμός της εντολής της (...) θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στην κατάσταση, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να κατέχει κάποια τμήματα της λιβανικής επικράτειας».

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός προέβλεπε την απόσυρση των στρατευμάτων του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο, όμως αυτά έχουν εμπλακεί επανειλημμένα σε ανταλλαγές πυρών με τη FINUL και συνεχίζουν να ελέγχουν τομείς στη λιβανική πλευρά των συνόρων που θεωρούν στρατηγικής σημασίας. Πέρα από αυτό, το Ισραήλ συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο και διαμηνύει πως θα τις συνεχίσει μέχρι να αφοπλιστεί η Χεζμπολά.

Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, που ενεπλάκη σε ταυτόχρονους πολέμους στην περιοχή από το 2023, διαμηνύει πως θα μπορούσε να επιτεθεί ξανά στον Λίβανο αν η Χεζμπολά, που σύμφωνα με αναλυτές έχει αποδυναμωθεί, δεν αφοπλιστεί τελείως.

Το σχέδιο απόφασης «καλεί την ισραηλινή κυβέρνηση να αποσύρει τις τελευταίες δυνάμεις της από τομείς βόρεια της μπλε γραμμής (σ.σ. τη χάραξε ο ΟΗΕ το 2000), συμπεριλαμβανομένων των πέντε θέσεων που κρατά στο λιβανικό έδαφος».

Από πλευράς της κυβέρνησης των ΗΠΑ, που αντιμετωπίζει τη FINUL με εχθρότητα, όπως και ο πιο στενός σύμμαχός της στην περιοχή, δεν είναι ακόμη σαφές αν θα ασκηθεί βέτο ή όχι. Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκε να σχολιάσει ερωτηθείς σχετικά με τις διαβουλεύσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο Στεφάν Ντουζαρίκ, χαρακτήρισε «κρίσιμη» την στήριξη της FINUL στον στρατό του Λιβάνου, επισημαίνοντας τη συμβολή της στην ανάπτυξη 8.300 μελών του στον νότο, στην επιμελητειακή και οικονομική βοήθειά της, στις παραδόσεις καυσίμων, στην εκπαίδευση...

«Είχαμε πάντα την αίσθηση ότι η παρουσία της FINUL φέρνει σταθερότητα κατά μήκος της μπλε γραμμής», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.