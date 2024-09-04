Όταν ο βασικός κατηγορούμενος γίνεται ο καλύτερος «σύμμαχος» των αστυνομικών: χωρίς τον Ντομινίκ Π., ο οποίος αρχειοθετούσε σχολαστικά τις χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο με τους βιασμούς της γυναίκας του, από άνδρες που στρατολογούσε στο διαδίκτυο, οι δράστες πιθανότατα δεν θα είχαν βρεθεί ποτέ.

Έπειτα από έρευνα που κράτησε περισσότερα από δύο χρόνια, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν 54 άνδρες, από τους 72 που αναζητούσαν.

Στο μεταξύ όμως, ο ένας από αυτούς πέθανε και άλλοι δύο απαλλάχθηκαν λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων.

Συνολικά 51 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο 71χρονος σύζυγος της Ζιζέλ Π., δικάζονται από την Δευτέρα στην Αβινιόν για τους βιασμούς που διέπραξαν μεταξύ 2011-20, στο σπίτι του ζεύγους στο Παρίσι και στο χωριουδάκι Μαζάν.

Η δίκη αναμένεται ότι θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου.

Εάν κριθούν ένοχοι, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές κάθειρξης έως και 20 ετών.

Οι αστυνομικοί καταμέτρησαν περίπου 200 βιασμούς σε βάρος της Ζιζέλ Π., ηλικίας σήμερα 72 ετών.

Τους περισσότερους τους διέπραξε ο σύζυγός της, τους υπόλοιπους 92 άνδρες παντελώς άγνωστοι στην ίδια.

Αυτό που έπρεπε να γίνει ήταν να ταυτοποιηθούν οι άνδρες αυτοί, να κατανοήσουν οι αρχές την ιστορία πίσω από τη χρόνια σεξουαλική κακοποίηση της γυναίκας και να απαγγελθούν κατηγορίες σε κάθε ύποπτο.

Για να γίνει αυτό «επέλεξα να συγκροτήσω μια περιορισμένη ομάδα, αποτελούμενη από τέσσερα άτομα», εξήγησε από το βήμα του μάρτυρα ο αστυνομικός επιθεωρητής Ζερεμί Μπος Πλατιέρ. «Και επέλεξα ανθρώπους αρκετά δυνατούς για να αντικρύσουν τις εικόνες», σχολίασε, αναφερόμενος λεπτομερώς στις μακροχρόνιες, κοπιαστικές έρευνες.

Άθελά του, ο Ντομινίκ Π. διευκόλυνε την έρευνα: είχε αποθηκεύσει στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή τους χιλιάδες φωτογραφίες και τα βίντεο που είχε τραβήξει. Όλο το υλικό έφερε επίσης λεπτομερείς περιγραφές: σε ένα φάκελο με τον τίτλο «κακοποίηση» είχε καταγράψει το όνομα, την ηλικία, ακόμη και τον αριθμό τηλεφώνου του κάθε άνδρα που πήγε στο σπίτι για να βιάσει την αναίσθητη Ζιζέλ.

Οι αστυνομικοί έπρεπε πλέον να βρουν «τον Κρις τον πυροσβέστη», τον «Κουεντίν», τον «Γκαστόν», τον «Νταβίντ τον Μαύρο» ή ακόμη τον «Ζανλυκασιάτ».

Παράλληλα, η ομάδα ακολούθησε τα πολλά ίχνη που άφησαν οι δράστες στις τηλεφωνικές συνομιλίες τους με τον σύζυγο.

Η επικοινωνία ξεκινούσε από το διαδίκτυο, στον ιστότοπο γνωριμιών Coco.fr, στη συνέχεια μεταφερόταν σε ένα «ιδιωτικό» chat room που έκλεισε τον περασμένο Ιούνιο με δικαστική απόφαση επειδή είχε μετατραπεί σε «άντρο αρπακτικών».

Τέλος, ο σύζυγος επικοινωνούσε με τους επίδοξους βιαστές μέσω του Skype ή στο τηλέφωνο.

Οι αστυνομικοί κατάρτισαν μια πρώτη λίστα 11 «επαφών» του Ντομινίκ Π. και αναζήτησαν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των προσώπων αυτών, με τη βοήθεια της Microsoft.

Το ίδιο έκαναν και με τα τηλέφωνα: από τους τηλεφωνικούς αριθμούς (στους λογαριασμούς του συζύγου) εξέταζαν αν υπήρχε κάποια σχέση μεταξύ της κλήσης και των γεγονότων που είχαν καταγραφεί σε κοντινές ημερομηνίες στα βίντεο, εξήγησε ο Μπος Πλατιέρ.

Ο Ντομινίκ Π. είχε μπλοκάρει επίσης πολλές επαφές στο τηλέφωνό του, γεγονός που κίνησε τις υποψίες των αστυνομικών.

«Είναι ασυνήθιστο, είδαμε πολύ μεγάλο αριθμό μπλοκαρισμένων επαφών και σκεφτήκαμε ότι κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους θα σχετίζονταν» με τους βιασμούς, συνέχισε ο αξιωματικός της αστυνομίας.

Για να βρουν τα στοιχεία αυτών των ανδρών, οι αστυνομικοί ζήτησαν τη βοήθεια των τηλεφωνικών εταιρειών.

Μια άλλη μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η αναγνώριση των προσώπων μέσω του λογισμικού που διαθέτει η γαλλική αστυνομία, με την εισαγωγή σε αυτό εικόνων που βρέθηκαν στον υπολογιστή του συζύγου.

Λόγω του μεγάλου πλήθους των υπόπτων, οι συλλήψεις έγιναν σε πέντε φάσεις, από τα τέλη του 2020, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021.

Κάθε φορά, πριν από τους βιασμούς, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι εξελισσόταν το ίδιο σενάριο: ο άνδρας που είχε προσκληθεί στο σπίτι έπρεπε να σταθμεύσει το αυτοκίνητό του σε αρκετή απόσταση, για να μην κινήσει τις υποψίες των γειτόνων. Κάποιοι περίμεναν μέχρι και μία ώρα, μέχρι να ναρκωθεί το θύμα τους.

Σε καμία περίπτωση δεν είχαν προηγουμένως κάποια επαφή μαζί της, τόνισε ο αστυνομικός, καταρρίπτοντας τους ισχυρισμούς ορισμένων που λένε ότι συμμετείχαν σε μια «φαντασίωση» του ζεύγους.

Η Ζιζέλ Π. δεν είχε τις αισθήσεις της και «δεν έκανε καμία κίνηση» στις χιλιάδες εικόνες που βρέθηκαν στην κατοχή του συζύγου της, υπογράμμισε ο Μπος Πλατιέρ.

«Δεν θυμάμαι να είπε ούτε μία λέξη, κάποιες φορές ακούγονται αγκομαχητά, ροχαλητά, αλλά καμία καταληπτή λέξη», κατέληξε ο αστυνομικός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

