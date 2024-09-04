Λαταιγίδα στη Μαγιόρκα: Μια τουρίστρια σκοτώθηκε κι ένας άνδρας αγνοείται

Μια Βρετανίδα που έκανε πεζοπορία στη Μαγιόρκα βρέθηκε νεκρή ενώ ένας άνδρας αγνοείται, μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν το νησί στις αρχές της εβδομάδας, ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών.

Οι δύο πεζοπόροι αγνοούνταν από το βράδυ της Δευτέρας. Είχαν πάει σε μια ορεινή περιοχή, στη βόρεια πλευρά της Μαγιόρκας, όπου βρίσκεται το φαράγγι Τόρεντ δε Παρέις, το οποίο καταλήγει στη Μεσόγειο.

Οι υπηρεσίες διάσωσης ανέφεραν μέσω της πλατφόρμας Χ ότι η γυναίκα βρέθηκε νεκρή. «Η Πολιτοφυλακή και η πυροσβεστική συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δεύτερου αγνοούμενου».

Ο Χουάν Κάρλος Ροντρίγκεθ, ο επικεφαλής της ομάδας ορεινών επιχειρήσεων της Πολιτοφυλακής των Βαλεαρίδων είπε ότι διασώθηκαν άλλοι δέκα πεζοπόροι που είχαν αναχωρήσει για να διασχίσουν το φαράγγι. «Εκείνοι μας είπαν ότι είδαν δύο ανθρώπους να παρασέρνονται από τη θύελλα», είπε στους δημοσιογράφους, σημειώνοντας ότι ορισμένοι από τους διασωθέντες φορούσαν μόνο «αθλητικά παπούτσια και σορτσάκι» όταν ξέσπασε η καταιγίδα.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοουμένου, που είχαν διακοπεί λόγω των κακών καιρικών συνθηκών, ξανάρχισαν σήμερα το απόγευμα.

Οι αρχές των Βαλεαρίδων είχαν εκδώσει προειδοποίηση για «σφοδρές καταιγίδες» στην περιοχή και ζήτησαν από τουρίστες και κατοίκους να αποφεύγουν τις δραστηριότητες στο ύπαιθρο, όπως τα θαλάσσια σπορ και την πεζοπορία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

