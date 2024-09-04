Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η Γαλλία τη δίκη του Ντομινίκ Πελικό, του άνδρα που από το 2011 νάρκωνε και βίαζε μαζί με άλλους άνδρες «πελάτες» τη σύζυγό του, μια πρωτοφανή υπόθεση στα γαλλικά δικαστικά χρονικά.

Η δίκη του 71χρονου σήμερα συνταξιούχου ξεκίνησε χθες στην Αβινιόν, με μία μακρά και ωμή παρουσίαση των γεγονότων, με λεπτομέρειες που προκαλούσαν ναυτία.

Οι Γάλλοι κατήγοροι υποστηρίζουν ότι για σχεδόν μια δεκαετία ο 71χρονος Πελικό έτριβε ηρεμιστικά χάπια στο βραδινό φαγητό της συζύγου του και στη συνέχεια χρησιμοποιούσε διαδικτυακές πλατφόρμες για να καλέσει άνδρες να τη βιάσουν στο σπίτι του ζευγαριού και σε άλλες τοποθεσίες που χρησιμοποιεί η οικογένεια.

Σύμφωνα με τη Le Monde, οι κατήγοροι λένε ότι η γυναίκα έπεσε θύμα βιασμού, ενώ ήταν αναίσθητη τουλάχιστον 92 φορές από τουλάχιστον 72 άτομα. Οι Αρχές εντόπισαν και απήγγειλαν κατηγορίες σε 51 από τους υπόπτους. Στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται οδηγοί φορτηγών, ένας πυροσβέστης και ένας δημοσιογράφος. Είναι ηλικίας από 26 έως 74 ετών. Κάποιοι είναι παντρεμένοι με παιδιά. Κάποιοι κατηγορούνται ότι βίασαν το θύμα μία φορά, ενώ άλλοι ότι το βίασαν έως και έξι φορές.

Ο Πελικό μπήκε στο στόχαστρο το 2020, όταν τρεις γυναίκες τον κατήγγειλαν ότι προσπάθησε να φωτογραφίσει κάτω από τη φούστα τους. Η αστυνομία τον συνέλαβε και κατάσχεσε όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές του, όπου βρήκαν εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο που έδειχναν τη γυναίκα του να δέχεται σεξουαλική επίθεση από πολλούς άνδρες.

Η αστυνομία βρήκε επίσης φωτογραφίες της κόρης και των δύο νυφών του ζευγαριού που φαινόταν ότι τραβήχτηκαν χωρίς συγκατάθεση ενώ βρίσκονταν στο μπάνιο ή κοιμόντουσαν.

«Γύρω από την κόρη μου, γυμνή»

Καθισμένα πλάι στη μητέρα τους και θύμα της υπόθεσης, την 72χρονη σήμερα Ζιζέλ Πελικό (Gisele Pelicot), τα τρία παιδιά του ζεύγους σοκαρισμένα κατέρρεαν, ενώ η μητέρα τους παράμενε στωική, χωρίς να εκφράζει κανένα συναίσθημα.

Ειδικά η 40χρονη Καρολίν Νταριάν (σ.σ. το ψευδώνυμο που χρησιμοποιεί η κόρη της Ζιζέλ) αναγκάστηκε να φύγει από την αίθουσα δύο φορές, ενώ συγκλονιζόταν από τους λυγμούς.

Σύμφωνα με το Skynews, η Καρολίν «έσπασε» όταν ο πρόεδρος του δικαστηρίου αναφέρθηκε στις γυμνές φωτογραφίες της που βρέθηκαν στον υπολογιστή του πατέρα της, σε φάκελο με τίτλο «Γύρω από την κόρη μου, γυμνή».

Φαίνεται ότι ο Ντομινίκ Π., νάρκωνε και την κόρη του προκειμένου να τη φωτογραφίζει γυμνή και να πουλά στις συνέχεια τις πορνογραφικές φωτογραφίες.

Επιστρέφοντας στην θέση της μετά τη δεύτερη έξοδό της από την αίθουσα, η Καρολίν σταμάτησε για μια στιγμή μπροστά στο γυάλινο κλουβί όπου κάθονται ο πατέρας της και άλλοι 18 κρατούμενοι κατηγορούμενοι. Τους κοίταξε, αλλά κανείς δε σήκωσε τα μάτια να την αντικρίσει. Ούτε καν ο πατέρας της, τον οποίο πλέον αποκαλεί «γεννήτορά» της.

Σήμερα, Τετάρτη, οι αστυνομικοί πρόκειται να καταθέσουν πώς συνελήφθησαν οι κατηγορούμενοι ενώ την Πέμπτη, θα πάρει τον λόγο για πρώτη φορά το θύμα.

Απαθής, παραδέχθηκε την ενοχή του ο δράστης

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του κατηγορητηρίου από τον πρόεδρο του δικαστηρίου, ο Ντομινίκ Πελικό, κοιτούσε με απλανές βλέμμα. Στη συνέχεια, με ένα απλό «ναι», ο 71χρονος συνταξιούχος, ο «ενορχηστρωτής» των βιασμών σύμφωνα με την εισαγγελία, παραδέχτηκε την ενοχή του.

Εκτός από τον ίδιο, άλλοι 50 άνδρες, ηλικίας από 26 έως 74 ετών, διώκονται για βιασμό με επιβαρυντικές περιστάσεις και αντιμετωπίζουν, εάν κριθούν ένοχοι, ποινή κάθειρξης 20 ετών.

Πηγή: skai.gr

