Η βασίλισσα Καμίλα επέστρεψε στα βασιλικά της καθήκοντα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και προχώρησε σε μια σπάνια ενημέρωση για την υγεία του συζύγου της, βασιλιά Καρόλου.

Η βασίλισσα επισκέφθηκε σήμερα ένα νέο κέντρο για τον καρκίνο στο Royal United Hospital στο Bath. Εκεί ρωτήθηκε για την υγεία του Καρόλου, ο οποίος δίνει τη δική του μάχη με τη νόσο.

«Είναι καλά;» ρώτησε μια γυναίκα την Καμίλα. «Πάει πολύ καλά», απάντησε εκείνη χωρίς να δώσει ωστόσο, περισσότερες πληροφορίες.

Η τελευταία φορά που τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ έδωσαν επίσημη ενημέρωση για την υγεία του βασιλιά Καρόλου ήταν τον περασμένο Απρίλιο, όταν ανακοίνωσαν ότι θα επέστρεφε στις δημόσιες υποχρεώσεις του, αλλά η θεραπεία του δεν είχε ακόμη τελειώσει.

Ένας εκπρόσωπος του Παλατιού είχε πει, ότι «οι γιατροί είναι αρκετά ικανοποιημένοι με την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής, ώστε ο βασιλιάς είναι πλέον σε θέση να επαναλάβει μια σειρά από καθήκοντα δημόσιας επαφής. Οι προσεχείς δεσμεύσεις θα προσαρμοστούν όπου χρειάζεται για να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για τη συνεχή ανάκαμψη της Αυτού Μεγαλειότητας».

Πηγή: skai.gr

