Άρση των κυρώσεων των ΗΠΑ στον πρώην πρόεδρο της Παραγουάης Κάρτες

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ προχώρησε χθες Δευτέρα στην άρση των κυρώσεων που επιβάλλονταν από το 2023 στον παραγουανό πρώην πρόεδρο (2013-2018) Οράσιο Κάρτες, που η Ουάσιγκτον είχε κατηγορήσει την εποχή για «αχαλίνωτη διαφθορά», ανακοίνωσε ο ενδιαφερόμενος, ευχαριστώντας τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για το «αίσθημα δικαίου» του.

Το όνομα του 69χρονου πρώην προέδρου της λατινοαμερικάνικης χώρας αποσύρθηκε από τον κατάλογο των προσώπων στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με επικαιροποίηση από την υπηρεσία ελέγχου πόρων στο εξωτερικό (OFAC) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

«Με ταπεινότητα και ικανοποίηση πληροφορήθηκα την είδηση της άρσης των κυρώσεων του OFAC σε βάρος μου», τόνισε ο κ. Κάρτες, μεγιστάνας της βιομηχανίας των καπνικών προϊόντων, ο οποίος παραμένει πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, μέσω X. «Αποδόθηκε δικαιοσύνη», έκρινε.

Ο κ. Κάρτες ευχαρίστησε προσωπικά τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ διότι ενήργησε με «αποτελεσματικότητα και αίσθημα δικαίου» αφού εξέτασε «όλα τα συναφή γεγονότα».

Οι κυρώσεις «δεν ήταν πλέον συμβατές με την εξωτερική πολιτική και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ», είπε σε δημοσιογράφους στην Ασουνσιόν η Λιάν Κάνον, εκπρόσωπος της αμερικανικής πρεσβείας στην Παραγουάη.

Τον Ιανουάριο του 2023, το ΗΠΑ είχε παγώσει οικονομικούς πόρους του κ. Κάρτες και είχε απαγορεύσει οποιαδήποτε συναλλαγή του με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στις ΗΠΑ, κατηγορώντας τον για «αχαλίνωτη διαφθορά».

Σύμφωνα με το OFAC, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του «διατηρούσε τον έλεγχο» της πολιτικής ζωής χάρη «σε πληρωμές σε είδος» και «δωροδοκίες» σε πιστούς βουλευτές, που κυμαίνονταν «από 5.000 ως 50.000 δολάρια» ανά μέλος.

Το 2022, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ του πρόσαπτε «σημαντική διαφθορά».

Η άρση των κυρώσεων ωφελεί εταιρείες που του ανήκουν, ιδίως τις Tabacos USA Inc, Bebidas USA Inc, Dominicana Acquisition SA και Frigorífico Chajha SAE.

Ο νυν πρόεδρος της Παραγουάης, ο Σαντιάγο Πένια, 46 ετών, που ανήκει στο κόμμα του κ. Κάρτες, το Κολοράδο (δεξιά), δήλωσε μέσω X πως «γιορτάζει» αυτή «την απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ».

Δικηγόρος του κ. Κάρτες, ο Πέδρο Οβελάρ, διευκρίνισε σε δημοσιογράφους ότι η άρση των κυρώσεων του OFAC δεν συνεπάγεται σε αυτό το στάδιο πως ο κ. Κάρτες αποκτά δικαίωμα να ταξιδέψει στις ΗΠΑ, καθώς ισχύει απαγόρευση που του επιβλήθηκε το 2022. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθήσει τον «χωριστό δρόμο» της στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, εξήγησε.

Πηγή: skai.gr

