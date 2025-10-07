Ο Τραμπ θα φιλοξενήσει τον απελευθερωμένο όμηρο Ίνταν Αλεξάντερ στον Λευκό Οίκο για την επέτειο της 7ης Οκτωβρίου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα φιλοξενήσει τον απελευθερωμένο όμηρο Ινταν Αλεξάντερ στον Λευκό Οίκο την Τρίτη, σύμφωνα με αντίγραφο του προγράμματος του προέδρου, δύο χρόνια μετά την απαγωγή του Αμερικανο-ισραηλινού στρατιώτη στη Γάζα κατά τη διάρκεια της εισβολής στο νότιο Ισραήλ υπό την ηγεσία της Χαμάς.

Στη φωτογραφία, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο και εικονίζεται και στο φυλλάδιο του προγράμματος, δείχνει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθισμένο, να ποζάρει με τον απελευθερωμένο Αμερικανο-ισραηλινό όμηρο Ίνταν Αλεξάντερ, στον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, στις 3 Ιουλίου 2025.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.