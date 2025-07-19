Η κυβέρνηση της Αυστραλίας ανακοίνωσε σήμερα ότι παρέδωσε άρματα μάχης Μ1Α1 Abrams στην Ουκρανία – ως μέρος ενός πακέτου στρατιωτικής βοήθειας, εκτιμώμενης αξίας 245 εκατ. αυστραλιανών δολαρίων (137 εκατ. ευρώ) – προκειμένου να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας στον αγώνα τους εναντίον των ρώσων εισβολέων.

Η Αυστραλία, ένας από τους μεγαλύτερους συμμάχους της Ουκρανίας εκτός ΝΑΤΟ, έχει ενισχύσει τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Ουκρανία έχει παραλάβει τα περισσότερα εκ των 49 αρμάτων μάχης που υποσχέθηκε η Αυστραλία και τα υπόλοιπα αναμένεται να παραδοθούν τους προσεχείς μήνες, δήλωσε ο αυστραλός υπουργός Άμυνας Ρίτσαρντ Μαρλς. «Τα άρματα μάχης M1A1 Abrams θα συμβάλουν σημαντικά στον συνεχιζόμενο αγώνα της Ουκρανίας εναντίον της παράνομης και ανήθικης εισβολής της Ρωσίας», ανέφερε.

Τα άρματα μάχης αποτελούν μέρος της στρατιωτικής βοήθειας, συνολικού ύψους 1,5 δισεκ. δολαρίων Αυστραλίας (839 εκατ. ευρώ), που η Καμπέρα έχει προσφέρει στο Κίεβο κατά τη διάρκεια του πολέμου, επισημαίνει η αυστραλιανή κυβέρνηση.

Η Αυστραλία έχει επίσης απαγορεύσει τις εξαγωγές αλουμινίου και αλουμίνας στη Ρωσία, ενώ έχει επιβάλει κυρώσεις σε περίπου 1.000 πρόσωπα και οντότητες λόγω της εισβολής στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

