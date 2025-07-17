Η Ουκρανία θα επιτρέψει σε ξένες εταιρείες να δοκιμάσουν τα τελευταία τους όπλα στην πρώτη γραμμή του πολέμου, ανέφερε την Πέμπτη ο κρατικά υποστηριζόμενος από το Κίεβο όμιλος επενδύσεων και προμηθειών όπλων Brave1.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Δοκιμή στην Ουκρανία», οι εταιρείες θα στέλνουν τα προϊόντα τους στην Ουκρανία, θα παρέχουν κάποια διαδικτυακή εκπαίδευση για τον τρόπο χρήσης τους και στη συνέχεια θα περιμένουν τις ουκρανικές δυνάμεις να τα δοκιμάσουν και να στείλουν αναφορές, ανέφερε ο όμιλος σε ανακοίνωσή του.

«Μας δίνει κατανόηση για το ποιες τεχνολογίες είναι διαθέσιμες. Δίνει στις εταιρείες κατανόηση του τι πραγματικά λειτουργεί στην πρώτη γραμμή», δήλωσε στο Reuters ο Artem Moroz, επικεφαλής των επενδυτικών σχέσεων της Brave1, σε συνέδριο για την άμυνα στο Βισμπάντεν της Γερμανίας.

Ο Moroz δήλωσε ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για το σύστημα, αλλά δεν κατονόμασε καμία εταιρεία που έχει υπογράψει για να το χρησιμοποιήσει και αρνήθηκε να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του ή το κόστος.

Η Ουκρανία ποντάρει σε μια εκκολαπτόμενη αμυντική βιομηχανία, η οποία τροφοδοτείται εν μέρει από ξένες επενδύσεις, για να αποκρούσει τη μεγαλύτερη και καλύτερα εξοπλισμένη πολεμική μηχανή της Ρωσίας.

Το Brave1 - που ιδρύθηκε από την κυβέρνηση το 2023, αποτελεί έναν διαδικτυακό κόμβο όπου οι ουκρανικές αμυντικές εταιρείες μπορούν να αναζητήσουν επενδύσεις, αλλά και όπου οι ουκρανικές στρατιωτικές μονάδες μπορούν να παραγγείλουν όπλα - είχε καταρτίσει έναν κατάλογο των στρατιωτικών τεχνολογιών που ήθελε να δοκιμάσει, πρόσθεσε ο Moroz.

«Έχουμε έναν κατάλογο προτεραιοτήτων. Μία από τις κορυφαίες από αυτές θα ήταν η αεράμυνα, όπως αναχαιτιστικά μη επανδρωμένων αεροσκαφών και συστήματα καθοδηγούμενα με τεχνητή νοημοσύνη», επεσήμανε.

Τα μη επανδρωμένα συστήματα στο νερό και τα συστήματα ηλεκτρονικού προφίλ στο έδαφος είναι επίσης στον κατάλογο προτεραιοτήτων της Ουκρανίας, όπως και τα προηγμένα συστήματα ελέγχου πυρός.

