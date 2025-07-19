Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Οδησσού, προκαλώντας πυρκαγιά σε τουλάχιστον μία πολυκατοικία, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής μεγαλούπολης.

💔 Odesa, my heart bleeds for you! Another night where russia is attacking residential buildings killing innocent civilians. It’s just a never ending tragedy. Words means nothing. Russia must pay!#russiaisateroriststate pic.twitter.com/vXcQklCXNL July 18, 2025

🚨BREAKING: Destruction reported in Odesa, Ukraine from Russian drone strike on the city, resulting in one fatality so far, with damage and fires affecting residential structures throughout the area. pic.twitter.com/NLUmFntAWa — World Source News 24/7 (@Worldsource24) July 19, 2025

Ο Χενάντι Τρουχάνοφ αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram πως η επίθεση σημειώθηκε με περισσότερα από 20 drones και «μη στρατιωτικές υποδομές επλήγησαν». Δημοσιοποίησε εικόνες που δείχνουν πολυώροφο κτίριο διαμερισμάτων το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες και διασώστες που έχουν σπεύσει στην περιοχή. «Μια πολυκατοικία φλέγεται. Διασώστες απεγκλωβίζουν ανθρώπους από τις φλόγες», έγραψε ο δήμαρχος της Οδησσού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ένας θάνατος, ενώ αδιευκρίνιστος παραμένει ο αριθμός των τραυματιών.

Καταρρίφθηκαν 87 ουκρανικά drones

Από την άλλη πλευρά, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε σήμερα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν.

Στην ενημέρωση, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Telegram, ο Σομπιάνιν δεν κάνει λόγο για θύματα ή ζημιές. Αναφέρει ότι 13 drones καταρρίφθηκαν ή καταστράφηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, συμπληρώνοντας ότι ειδικοί εξετάζουν τα θραύσματα στις περιοχές που έπεσαν.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας ανακοίνωσε πως συνολικά 87 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν σε διάφορες περιοχές της επικράτειας μέσα σε διάστημα πέντε ωρών. Εξ αυτών, 48 καταρρίφθηκαν στην περιφέρεια Μπριάνσκ, κοντά στα ουκρανικά σύνορα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Από την πλευρά του, ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης του Ροστόφ ανέφερε πως ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσαν πυρκαγιές και διακοπή ηλεκτροδότησης σε αρκετές περιοχές.

