Ρωσικές επιδρομές στην Οδησσό: Στόχος πολυκατοικία και οικίες - Εικόνες καταστροφής και απόγνωσης

Από την άλλη πλευρά, όπως αναφέρει ο δήμαρχος της Μόσχας, αναχαιτίστηκαν ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα

Οδυσσός

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Οδησσού, προκαλώντας πυρκαγιά σε τουλάχιστον μία πολυκατοικία, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής μεγαλούπολης.

Ο Χενάντι Τρουχάνοφ αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram πως η επίθεση σημειώθηκε με περισσότερα από 20 drones και «μη στρατιωτικές υποδομές επλήγησαν». Δημοσιοποίησε εικόνες που δείχνουν πολυώροφο κτίριο διαμερισμάτων το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες και διασώστες που έχουν σπεύσει στην περιοχή. «Μια πολυκατοικία φλέγεται. Διασώστες απεγκλωβίζουν ανθρώπους από τις φλόγες», έγραψε ο δήμαρχος της Οδησσού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ένας θάνατος, ενώ αδιευκρίνιστος παραμένει ο αριθμός των τραυματιών.

Καταρρίφθηκαν 87 ουκρανικά drones

Από την άλλη πλευρά, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε σήμερα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν.

Στην ενημέρωση, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Telegram, ο Σομπιάνιν δεν κάνει λόγο για θύματα ή ζημιές. Αναφέρει ότι 13 drones καταρρίφθηκαν ή καταστράφηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, συμπληρώνοντας ότι ειδικοί εξετάζουν τα θραύσματα στις περιοχές που έπεσαν.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας ανακοίνωσε πως συνολικά 87 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν σε διάφορες περιοχές της επικράτειας μέσα σε διάστημα πέντε ωρών. Εξ αυτών, 48 καταρρίφθηκαν στην περιφέρεια Μπριάνσκ, κοντά στα ουκρανικά σύνορα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Από την πλευρά του, ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης του Ροστόφ ανέφερε πως ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσαν πυρκαγιές και διακοπή ηλεκτροδότησης σε αρκετές περιοχές.

Πηγή: skai.gr

Ουκρανία Ρωσία
