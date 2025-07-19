Άλλοι 10 όμηροι θα απελευθερωθούν σύντομα από τη Γάζα, δήλωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η δήλωση του Αμερικανού προέδρου έγινε κατά τη διάρκεια δείπνου με βουλευτές στον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ επαίνεσε τις προσπάθειες του ειδικού απεσταλμένου του, Στιβ Γουίτκοφ.

Ισραηλινοί διαπραγματευτές και διαπραγματευτές της Χαμάς συμμετέχουν στον τελευταίο γύρο συνομιλιών για την κατάπαυση του πυρός στη Ντόχα από τις 6 Ιουλίου, συζητώντας μια πρόταση που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών.

«Πήραμε πίσω τους περισσότερους ομήρους. Θα έρθουν άλλοι 10 πολύ σύντομα και ελπίζουμε να τελειώσουμε γρήγορα με αυτό», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ προέβλεπε εδώ και εβδομάδες ότι μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων ήταν επικείμενη, αλλά η επίτευξη συμφωνίας έχει αποδειχθεί ανέφικτη.

Ένας εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης που ελέγχει τη Γάζα, δήλωσε την Παρασκευή ότι η οργάνωση τάσσεται υπέρ της επίτευξης προσωρινής εκεχειρίας στον πόλεμο της Γάζας, προειδοποιώντας όμως ότι είναι πιθανό να αναθεωρήσει τη στάση του και να επιμείνει στην επίτευξη συνολικής συμφωνίας για τον οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών εφόσον δεν καρποφορήσουν οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις.

Η πρόταση για εκεχειρία προβλέπει την επιστροφή 10 ομήρων που κρατούνται στη Γάζα μαζί με τις σορούς 18 άλλων, σε διάστημα 60 ημερών. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα απελευθερώσει έναν αριθμό Παλαιστινίων κρατουμένων.

14 Παλαιστίνιοι νεκροί σε νέα ισραηλινά πλήγματα

Εν τω μεταξύ, η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα ανακοίνωσε ότι 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή σε πλήγματα του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα που έχει καταστραφεί μετά από 21 και πλέον μήνες πολέμου.

Πολεμικά αεροσκάφη διεξήγαγαν επιδρομές και το πυροβολικό εκτόξευσε οβίδες σε τομείς βόρεια της Χαν Γιούνις, μια πόλη στη νότια Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο αξιωματούχος της Πολιτικής Προστασίας Μοχαμάντ αλ-Μουγαγίρ, ανέφερε ότι 10 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε δύο πλήγματα στην περιοχή της Χαν Γιούνις, το ένα σε σπίτι και το άλλο σε σκηνές με εκτοπισμένους.

Στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα στην περιοχή της Τζαμπάλια αλ-Νάζλα, πρόσθεσε ο ίδιος.

Η ισραηλινή επιχείρηση στη Γάζα έχει σκοτώσει περισσότερους από 58.600 Παλαιστίνιους, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας.

Σχεδόν 1.650 Ισραηλινοί και ξένοι υπήκοοι έχουν σκοτωθεί ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένων 1.200 που σκοτώθηκαν στην επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς.

Πηγή: skai.gr

