Στο κατάλευκο τοπίο των αρκτικών ορέων, σε «εχθρικές» θερμοκρασίες κάτω από 20 βαθμούς Κελσίου, οι Βασιλικοί Πεζοναύτες της Βρετανίας προετοιμάζονται για πόλεμο με τη Ρωσία.



Η εκπαίδευση των Βρετανών σε ακραίες καιρικές συνθήκες σε αυτήν την περιοχή χρονολογείται από τον Ψυχρό Πόλεμο, αλλά το στρατόπεδο Viking — οι εγκαταστάσεις του στο Skjold, στη βόρεια Νορβηγία — είναι καινούργιο και αναπτύσσεται. Άνοιξε το 2023 μετά τη γενικευμένη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, και αναμένεται να φτάσει σε κορύφωση 1.500 ατόμων αυτή την άνοιξη, ακολουθούμενη από 2.000 στρατιωτικούς το επόμενο έτος. Η Βρετανία «ουσιαστικά διπλασιάζει» τον αριθμό των Βασιλικών Πεζοναυτών της στη Νορβηγία σε διάστημα τριών ετών, δήλωσε η Υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ σε συνέντευξή της στο Politico.



Οι ασκήσεις αντικατοπτρίζουν τις αποστολές που θα διεξήγαγαν τα στρατεύματα εάν ενεργοποιούνταν το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ για τη συλλογική άμυνα - αντανακλώντας την πραγματικότητα ότι «δεν είμαστε πλέον σε ειρήνη», υπογράμμισε ο Ταξίαρχος Τζέιμι Νόρμαν, διοικητής των Δυνάμεων Κομάντο του Ηνωμένου Βασιλείου, στην Κούπερ και στον Νορβηγό ομόλογό της Έσπεν Μπαρθ Άιντε, σε επίσκεψη στην περιοχή την Πέμπτη. «Βλέπουμε τους εαυτούς μας σε ένα συνεχές που έχει πόλεμο στο ένα άκρο και ειρήνη στο άλλο, και βρισκόμαστε κάπου στο μέσο αυτού του συνεχούς».



Ωστόσο, αυτό είναι μόνο το ένα ημισφαίριο της Αρκτικής. Από την άλλη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποδαυλίζει μια πολύ διαφορετική κρίση πιέζοντας για την κατοχή της Γροιλανδίας.



Οι κίνδυνοι που συνδέουν τις δύο περιοχές - οι οποίες έχουν ναυτιλιακές οδούς πιο πολυσύχναστες από ποτέ με ρωσικά και κινεζικά πλοία καθώς λιώνουν οι πολικοί πάγοι - είναι παρόμοιοι, αν και λιγότερο άμεσοι για τη Γροιλανδία από ό,τι για τη Νορβηγία. Στη Γροιλανδία ωστόσο, σπαταλιέται τεράστιο διπλωματικό κεφάλαιο.

Δεν είναι περίεργο που ο Άιντε, χαιρετίζοντας την Κούπερ παρατήρησε ότι είναι κρίμα που δεν μπορούν να επικεντρωθούν περισσότερο στην Ουκρανία και «λιγότερο σε άλλα πράγματα».

Ο Τραμπ δεν τους άφησε άλλη επιλογή.

Ενεργοποιήστε την «Αρκτική Φρουρά»

Η απάντηση της Κούπερ και του Άιντε είναι να υποστηρίξουν δημόσια την ιδέα της αποστολής του ΝΑΤΟ με τον τίτλο «Αρκτική Φρουρά» (Arctic Sentry), μιας στρατιωτικής συνεργασίας που θα στοχεύει στην αντιμετώπιση των ρωσικών απειλών - διαβεβαιώνοντας παράλληλα τον Τραμπ για τη δέσμευση της Ευρώπης στην περιοχή.



Οι λεπτομέρειες της αποστολής - συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των στρατευμάτων που θα περιλαμβάνει και του εάν θα περιλαμβάνει χερσαίες, θαλάσσιες ή αεροπορικές δυνάμεις- παραμένουν ασαφείς. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι δυνάμεις όπως αυτές στη βόρεια Νορβηγία θα αναπτυχθούν και στη Γροιλανδία, καθώς και σε ναυτιλιακές οδούς γύρω από αυτές.



Όμως, όπως συμβαίνει με τόσα πολλά ζητήματα, δεν έχουν ακόμη ανακαλύψει εάν ο Τραμπ θα τους λάβει υπόψη. Η παρέμβαση της Κούπερ ήρθε μια μέρα μετά τη συνάντηση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς με εκπροσώπους της Δανίας και της Γροιλανδίας στον Λευκό Οίκο εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων σχετικά με την επανειλημμένα δηλωμένη πρόθεση του Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας.



Το μήνυμα της Κούπερ προς τον Τραμπ και όλους τους άλλους Αμερικανούς ήταν να επιμείνει ότι δεν υπάρχει πραγματική διαίρεση μεταξύ της ανατολικής και της δυτικής Αρκτικής. «Η ασφάλεια της Αρκτικής είναι ενιαία», τόνισε — επικαλούμενη τον βόρειο στόλο της Ρωσίας, τον σκιώδη στόλο, τα πετρελαιοφόρα, τα μη στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία, τα κατασκοπευτικά πλοία και τις απειλές για τα υποθαλάσσια καλώδια.

«Κοιτάξτε τον χάρτη της Αρκτικής και πού βρίσκονται οι θαλάσσιες διώρυγες», πρόσθεσε. «Δεν μπορείτε να εξετάσετε κανένα κομμάτι της ασφάλειας της Αρκτικής από μόνο του, επειδή όλο το νόημα της ασφάλειας της Αρκτικής είναι ότι έχει αντίκτυπο στην διατλαντική μας ασφάλεια στο σύνολό της.



«Μέρος της ρωσικής απειλής προέρχεται μέσω του Βόρειου Στόλου της και στον Ατλαντικό. Αυτή είναι μια διατλαντική απειλή. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορείτε να αφήσετε αποκλειστικά στην ευρωπαϊκή άμυνα».

Ωστόσο, σε μέρη της Βρετανίας και της Ευρώπης, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που φοβούνται ότι ο Τραμπ ζητά από την Ευρώπη να κάνει ακριβώς αυτό. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι πιέζουν εδώ και καιρό τον πρόεδρο των ΗΠΑ για εξειδικευμένες δεσμεύσεις στην Ουκρανία.

Ένας ίχνος αυτής της απογοήτευσης ήταν ορατό στον Άιντε. Ήταν πρόθυμος να επισημάνει ότι ο κίνδυνος για το δικό του «άκρο» της Αρκτικής είναι πιο άμεσος.

«Ακριβώς ανατολικά των ανατολικών μας συνόρων, φτάνετε στη χερσόνησο Κόλα και το Μούρμανσκ», είπε, στέκοντας σε ένα χιονισμένο ύψωμα. «Αυτή η περιοχή έχει τις περισσότερες συστοιχίες πυρηνικών όπλων στον κόσμο - και ιδιαίτερα, η δεύτερη δυνατότητα κρούσης της Ρωσίας είναι εκεί. Χρειάζονται πρόσβαση στους ανοιχτούς ωκεανούς, και σε μια κατάσταση πολέμου, δεν θέλουμε να έχουν αυτή την πρόσβαση».

Πρόσθεσε: «Εάν υπάρξει κρίση, αυτή η περιοχή θα γίνει αμέσως κέντρο βάρους λόγω της σημασίας των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ρωσίας, της βάσης υποβρυχίων της και ούτω καθεξής… Γι' αυτό πρέπει να σχεδιάσουμε ταχεία ενίσχυση, ταχεία επέμβαση, καθώς και για να έχουμε μια συνεχή στρατιωτική αποτρεπτική παρουσία σε αυτήν την περιοχή».

Ασκήσεις… ισορροπίας

Η διαχείριση αυτής της διαβεβαίωσης του Τραμπ είναι μια δύσκολη ισορροπία. Η Ρέιτσελ Έλεχουους, γενική διευθύντρια του ανεξάρτητου think tank εξωτερικών υποθέσεων RUSI και πρώην εκπρόσωπος των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, σχολίασε: «Θέλεις να σηματοδοτήσεις αλληλεγγύη, παρουσία και δέσμευση, και να στείλεις ένα μήνυμα ότι η Ευρώπη λαμβάνει μέτρα γι’ αυτή την υποτιθέμενη ρωσική και κινεζική απειλή εντός και γύρω από τη Γροιλανδία. Αλλά δεν θέλεις να ‘’υψώσεις το δάχτυλό’’ στο μάτι των Ηνωμένων Πολιτειών ή να δείξεις ότι αναζητάς κάποιο είδος αντιπαράθεσης».



Ίσως για αυτόν τον λόγο, υπαινίχθηκε ότι το ίδιο το ΝΑΤΟ διστάζει. «Η μόνη φωνή που έχει μείνει σε μεγάλο σιωπηλή είναι αυτή του ΝΑΤΟ», είπε. «Είναι αρκετά περίεργο το γεγονός ότι ο ΓΓ. της συμμαχίας Μαρκ Ρούτε δεν έχει εκδώσει δήλωση που να εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τη Δανία και να υπογραμμίζει ότι τυχόν ανησυχίες ασφαλείας που μπορεί να έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν νόμιμα να αντιμετωπιστούν μέσω της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, επειδή τόσο η Δανία όσο και η Γροιλανδία είναι μέλη των εδαφών τους που καλύπτονται από την εγγύηση του Άρθρου Πέντε«.



«Νομίζω ότι αυτό έχει συνέπειες όσον αφορά την αξιοπιστία της συμμαχίας, και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να δούμε μια εντατικοποίηση της πρακτικής οι σύμμαχοι να στρέφονται σε διμερείς ή περιφερειακές σχέσεις... για να καλύψουν τις ανάγκες ασφαλείας τους, αντί να βασίζονται σε πολυεθνικές συμμαχίες όπως το ΝΑΤΟ».



Αλλά ένας Βρετανός αξιωματούχος, παρατήρησε ότι υπήρχαν τρεις σχολές σκέψης σχετικά με τα σχόλια του Τραμπ για τη Γροιλανδία. Η πρώτη είναι ο δηλωμένος στόχος του προέδρου ότι ανησυχεί για τις απειλές ασφαλείας στην Αρκτική. Η δεύτερη είναι ότι αναζητά επιχειρηματικές ευκαιρίες εκεί.



Και μετά «υπάρχει μια σχολή σκέψης που σε τελική ανάλυση, απλώς θέλει να υιοθετήσει... απλώς θέλει να κάνει την Αμερική μεγαλύτερη» είπε.

Πηγή: skai.gr

