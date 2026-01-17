Η ομάδα διάσωσης που βοήθησε την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, να δραπετεύσει από τη χώρα της τον περασμένο μήνα δημοσίευσε βίντεο της αποστολής διάσωσης. Η Ματσάδο δραπέτευσε από τη Βενεζουέλα τον Δεκέμβριο για να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης στη Νορβηγία, αφού πέρασε σχεδόν ένα χρόνο κρυμμένη.

Ο Μπράιαν Στερν, βετεράνος των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ, επικεφαλής του Ιδρύματος Διάσωσης Grey Bull, δήλωσε στο CBS News τον Δεκέμβριο ότι από τις εκατοντάδες διασώσεις που πραγματοποίησε η οργάνωσή του, αυτή ήταν μια από τις πιο απαιτητικές και «ανταποδοτικές».

Η Ματσάδο επιβιβάστηκε σε μια βάρκα από τις ακτές της Βενεζουέλας και έπλευσε προς ένα σημείο συνάντησης στην Καραϊβική Θάλασσα. Εκεί, την παρέλαβε ο ιδρυτής της Grey Bull και βετεράνος των ειδικών δυνάμεων και η ομάδα του, οι οποίοι την περίμεναν σε μια άλλη βάρκα.

«Αυτοί είναι, αυτοί είναι, αυτοί είναι», ακούγεται να λέει ο Στερν στο βίντεο, καθώς φώτα από τη βάρκα της ηγετίδας της αντιπολίτευσης, εμφανίζονται στο βάθος και πλησιάζουν το σκάφος του.

Αφού επιβεβαιώσει την ταυτότητα της Ματσάδο της απευθύνει τον λόγο: «Γεια σου, Μαρία. Το όνομά μου είναι Μπράιαν. Χάρηκα που σε γνώρισα. Σε κατάλαβα», της λέει καθώς ανεβαίνει.

«Τόσο βρεγμένη και τόσο κρύα», ακούγεται να λέει. «Είμαι η Μαρία Κορίδα Ματσάδο... Είμαι ζωντανή, είμαι ασφάλης και ευγνώμων στη Grey Bull» προσθέτει.

Πηγή: skai.gr

