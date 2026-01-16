Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αποκλείει, προς το παρόν, τη χρήση στρατιωτικών μέσων.

Στρέφεται στην επιβολή δασμών ως εναλλακτικό εργαλείο πίεσης.

Εκτιμά ότι τα οικονομικά μέτρα μπορεί να αποδειχθούν πιο αποτελεσματικά.

Εχει δύο σαφείς επιδιώξεις όσον αφορά τη Γροιλανδία.

Ο Πρόεδρος Τραμπ, έχει βάλει «όλα τα εργαλεία πάνω στο τραπέζι», σχολίασε, αναφορικά με τις εξελίξεις στη Γροιλανδία, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ και τη Σία Κοσσιώνη o Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων Kωνσταντίνος Φίλης.

Όπως επισημαίνει ο Κωνσταντίνος Φίλης, έχοντας αντιληφθεί ότι η χρήση στρατιωτικών μέσων τίθεται, προς το παρόν, εκτός συζήτησης, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ εκτιμά πως η επιβολή δασμών συνιστά μια πιο αποτελεσματική στρατηγική, αφού έτσι υποχρέωσε την Ευρώπη να τριπλασιάσει τις εισαγωγές αμερικανικού LNG, να αγοράσει περισσότερα όπλα για την Ουκρανία και να διατηρήσει πληρώνοντας ένα πρίμιουμ, ουσιαστικά, τις Ηνωμένες Πολιτείες δεσμευμένες- τρόπον τινά- στην Γηραιά Ηπειρο.

«Άρα ξέρει που στοχεύει και ξέρει ποιους έχει απεναντί του», συνόψισε ο κος Φίλης, προσθέτοντας πως οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να διατηρήσουν μια κοινή θέση, πράγμα που δεν είναι βέβαιος πως συμβαίνει προς ώρας.

Οπως και να έχει όμως, ο Τραμπ αυτή τη στιγμή- κατά τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων- «συνομιλεί με την ιστορία και την πολιτική του κληρονομιά» αποφασισμένος να πάει «αυτό το θέμα μέχρι τέλους».

Σύμφωνα με τον κο Φίλη, απότερος σκοπός του Τραμπ είναι με κάποιον τρόπο να αλλάξει το status της Γροιλανδίας και να είναι, αυτός, ο Αμερικανός Πρόεδρος που είτε θα έχει επεκτείνει τις Ηνωμένες Πολιτείες είτε θα έχει αφήσει μια πολιτική κληρονομιά που να σχετίζεται με την αλλαγή του status του μεγαλύτερου νησιού του πλανήτη.

Σε κάθε περίπτωση, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, διακρίνει μια σημαντική αντίφαση στο ζήτημα, παρατηρώντας πως ο Τραμπ «χαιδεύει» τη Ρωσία στο ζήτημα της Ουκρανίας καθώς θέλει να αξιοποιήσει τα ρωσικά παγοθραυστικά σε- από κοινού- εξορύξεις στον Αρκτικό Κύκλο.

Ταυτόχρονα, χαρακτηρίζει τη Μόσχα «απειλή» και λόγο μετατροπής της Γροιλανδίας σε αμερικανική επικράτεια.

«Η αλήθεια πάντως είναι -αν δει κανείς και τον χάρτη- ότι η Ρωσία έχει αναπτύξει δυνάμεις πολλών ειδών στην ευρύτερη περιοχή του Αρκτικού Κύκλου. Έχει δηλαδή μια συνεχή παρουσία...», είπε μεταξύ άλλων ο κος Φίλης, υπογραμμίζοντας πως στην πραγματικότητα, από τη στιγμή που η Γροιλανδία είναι νατοϊκό έδαφος, οποιαδήποτε επίθεση σε βάρος της ενεργοποιεί το άρθρο 5.

«Αρα, είναι κατοχυρωμένες οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ ως προς τη Γροιλανδία. Υπάρχει αμερικανική βάση εκεί. Δεν νομίζω ότι καμία δύναμη στον πλανήτη θέλει να τα βάλει με τους Αμερικανούς - ειδικότερα σε αυτή τη βάση», δηλώνει χαρακτηριστικά για να καταλήξει πως όλα όσα υποστηρίζει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είναι «προφάσεις εν αμαρτίαις» ώστε να αιτιολογήσει- νομιμοποιήσει τις αποφάσεις του.

