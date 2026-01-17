Αμερικανίδα δικάστρια επέβαλε χθες Παρασκευή κάποιους περιορισμούς στην αστυνομία μετανάστευσης (ICE) στη Μινεσότα, όπου επικρατεί μεγάλη ένταση μετά τον θάνατο πριν από μια εβδομάδα Αμερικανίδας από πυρά πράκτορα της υπηρεσίας αυτής.

Με απόφασή της, η δικάστρια Κέιτ Μενέντες διατάσσει ιδίως τους αστυνομικούς να μη σταματούν και να μη συλλαμβάνουν διαδηλωτές μέσα σε οχήματα αν δεν «παρεμποδίζουν» άμεσα τη δράση τους.

