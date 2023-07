Τραγωδία σε λίμνη στην Αριζόνα: Μητέρα έπεσε πάνω στην 6χρονη κόρη της με σκάφος και τη σκότωσε Κόσμος 18:10, 30.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

9

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η μητέρα ξεκίνησε το σκάφος, στο οποίο επέβαιναν 12 άτομα, για να κάνει wakeboarding ο σύζυγός της, ενώ το παιδί κολυμπούσε μπροστά στο ταχύπλοομ δίχως να το έχει αντιληφθεί κανείς